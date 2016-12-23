اللاجئات.. من عذاب الحياة في بلادهــــــــــــن إلى جحيم اللجوء!

بوجوفادا (د ب أ)

ثمة طرق عديدة للموت لآلاف اللاجئين الذين يحاولون الهرب من منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا ويسعون للوصول إلى أوروبا.

فالبعض منهم يواجه الموت نتيجة الارتجاف برداً والتجمد فوق جبل ما، والبعض الآخر يتعلق بأهداب الحياة على متن قارب صغير في وسط البحر، بينما يتعرض آخرون للشوي تحت أشعة الشمس الحارقة لأسابيع عند سور من الأسلاك الشائكة الحادة في مكان ما، ومن الطرق الأخرى التعرض للوفاة نتيجة الاختناق أو لحادث سير أثناء انتقالهم داخل عنبر الحقائب المكتظ بالمهاجرين بحافلة أحد مهربي البشر. وعند وضع كل هذه المخاطر في الاعتبار نجد أن النساء يواجهن ظروفاً أكثر صعوبة من الرجال عند السعي للهجرة، فهن يواجهن تهديدات بدنية وأيضاً مخاطر شخصية أشد قسوة.

وتقول نيفين، وهي معلمة للغة الإنجليزية بمدرسة ثانوية تبلغ من العمر 34 عاماً، هربت من مدينة مزار الشريف في أفغانستان: «لقد اجتزت تجربة الهروب على أية حال، وأريد أن أوجه النصح لأي امرأة من أية دولة أن تفكر جيداً قبل أن تبدأ الخروج من بيتها في رحلة الهجرة، حيث ستعرض نفسها للمصاعب والمخاطر».

وتضيف نيفين، من «بوجوفادا» وهي قرية تقع في وسط صربيا حيث تقيم في نزل للاجئين: «إن الطريق محفوف بالمصاعب والمخاطر الشديدة، وليس هناك أي شخص يمكنه التأكد من أنه سيبقى على قيد الحياة عند اجتيازه الحدود».