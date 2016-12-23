إندونيسيا تنشر 155 ألف شرطي لحماية الأعياد

جاكرتا (أ ف ب)

ستنشر إندونيسيا 155 ألف شرطي وعسكري في إطار تدابير أمنية مشددة بمناسبة الأعياد بعد افشال مخطط لارتكاب اعتداء يوم الميلاد حسبما أعلنت أمس الشرطة الاندونيسية. وكانت قوات الأمن أعلنت أمس الأول انها أفشلت عملية انتحارية خططت لها مجموعة مرتبطة بتنظيم (داعش)، في عيد الميلاد. وقتل ثلاثة مشتبه بهم تحصنوا في منزل في ضاحية جاكرتا.

وأعلن مدير الشرطة الوطنية تيتو كارنافيان أن التدابير الأمنية ستعزز أمام الكنائس ومراكز التسلية خلال التجمعات العامة بمناسبة أعياد نهاية السنة في هذا البلد الذي يعد 255 مليون نسمة 90% منهم مسلمون.

وصرح المتحدث باسم الشرطة مارتينوس سيتومبول «ستعزز الشرطة التدابير الأمنية بعد عمليات» مكافحة الإرهاب وتكثيف عمليات جمع المعلومات الاستخباراتية ومراقبة مواقع التواصل الاجتماعي. وقالت الشرطة إن المتطرفين الذين قتلوا الأربعاء كانوا يخططون لطعن ضابط في مركز للشرطة وارتكاب عملية انتحارية يوم عيد الميلاد في مكان مكتظ.