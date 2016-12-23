العثور على بصمات أنيس عماري على باب شاحنة اعتداء برلين

برلين (وكالات)

أعلن وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزيير أمس العثور على بصمات المشتبه به التونسي أنيس العماري في الشاحنة التي استخدمت في الهجوم على سوق للميلاد في برلين. وقال الوزير إن الأدلة تشير إلى «احتمال كبير أن يكون المشتبه به هو منفذ الهجوم» الذي وقع الاثنين الماضي، مضيفا أنه «تم العثور على بصمات العماري في مقصورة القيادة في الشاحنة».

من جهتها، أبدت المستشارة انجيلا ميركل «اعتزازها الكبير» بالهدوء الذي أظهره الألمان بعد الاعتداء، وهو الأول بهذا الحجم في ألمانيا يتبناه تنظيم (داعش) الإرهابي.

وقالت ميركل بعد زيارتها مركز الشرطة القضائية في برلين للاطلاع على التحقيقات «أنا واثقة بأننا سنتجاوز المحنة التي نعيشها».

وأصدر المحققون مذكرة توقيف أوروبية بحق أنيس العماري المعروف لدى الشرطة، علما بأنه تم العثور على وثيقة هوية تعود إليه في مقصورة القيادة داخل الشاحنة التي تحمل لوحة بولندية ويرجح أنها سرقت وأنه قتل سائقها وأبقاه داخل قمرة قياد الشاحنة. وأضاف دي ميزيير «نستطيع الإعلان أن هناك مؤشرات إضافية ترجح ان المشتبه به هو فعلا منفذ» الهجوم الذي خلف 12 قتيلا وعشرات الجرحى.