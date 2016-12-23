«التعاون الإسلامي» تطالب بوقف نار دائم في حلب

عواصم (وكالات)
دعت اللجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي على المستوى الوزاري أمس، مجلس الأمن والأطراف الفاعلة إلى فرض وقف إنساني فوري ودائم لإطلاق النار في حلب والمناطق المحاصرة الأخرى في سوريا لتمكين عمال الإغاثة من تقديم المساعدة الإنسانية لسكانها. بينما أكد المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا أن وقف الأعمال القتالية في مختلف أنحاء البلاد، ضروري لتفادي معركة «فتاكة أخرى» كتلك التي شهدتها حلب، مشيراً إلى أن الآلاف الذين غادروا أحياء شرق المدينة إلى إدلب قد يواجهون مجدداً المصير نفسه، وشدد على أن المرحلة المقبلة ستشهد «حراكاً جيداً» تمهيداً لعودة المفاوضات السورية - السورية في جنيف بحلول 8 فبراير المقبل. جاء ذلك غداة تأييد الجمعية العامة للأمم المتحدة بواقع 105 أصوات مقابل اعتراض 15 وامتناع 52 عضواً، تشكيل فريق خاص يعمل بالتنسيق مع لجنة الأمم المتحدة للتحقيق المعنية بسوريا، «لجمع الأدلة وتعزيزها وتحليلها» والإعداد لقضايا بشأن جرائم حرب وانتهاكات حقوق الإنسان.
وأعلنت اللجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي في البيان الختامي لاجتماعها الطارئ في جدة بدعوة من الكويت أمس، لبحث الوضع في سوريا وخاصة مأساة حلب، رفضها وإدانتها بشكل قاطع لجميع السياسات القسرية للنظام الرامية لتركيع شعبه بالحصار والتجويع والترهيب. واعتبرت هذه الجرائم والمجازر «جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وانتهاكات خطيرة للمواثيق والأحكام الدولية الخاصة بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني بشأن ضرورة حماية المدنيين أثناء الحروب».
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وأكدت اللجنة موقفها الثابت بأن الحل الوحيد للأزمة يتمثل باستئناف المفاوضات برعاية الأمم المتحدة ووفقاً لبيان جنيف الأول، وقرار مجلس الأمن 2254 باعتبارها المرجعية الوحيدة للمفاوضات وبمشاركة ممثلي المعارضة والنظام السوري. ورحبت اللجنة باعتماد مجلس الأمن بالإجماع للقراره 2328 الاثنين الماضي، الذي يطالب بإتاحة وصول آمن وفوري ودون عوائق للمراقبين الدوليين في حلب، وتأكيد أن إجلاء المدنيين يجب أن تكون طوعية ونحو الجهة التي يختارونها مع تقديم الحماية لكل المدنيين الذين يختارون الإجلاء أو أجبروا على ذلك، إضافة لمن يختارون البقاء. كما أكدت ضرورة تمكين اللاجئين والنازحين من العودة لديارهم بعد انتهاء النزاع مع التشديد على الرفض الكامل لأي إجراءات تهدف لإحداث تغييرات ديمغرافية وفرض واقع سكاني جديد في حلب وغيرها من المدن التي يجري تفريغها.
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وطالبت اللجنة الجمعية العامة بإبقاء المسألة السورية قيد نظرها وعقد اجتماع عاجل على أساس مبدأ (الاتحاد من أجل السلام) في حال استمرار هجمات النظام وداعميه ضد الشعب السوري.