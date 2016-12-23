بسام عبدالسلام، وكالات (عدن)

أكد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، أن الخلايا الإرهابية التي تشن هجمات في المناطق المحررة من بينها عدن، هي أدوات بيد الانقلابيين تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار عبر حرب عدوانية مكشوفة. وشدد خلال لقائه أمس، محافظ عدن اللواء عيدروس الزبيدي ومدير الأمن اللواء شلال شايع على ضرورة تفعيل عمل الأجهزة التنفيذية والأمنية المختلفة بصورة تكاملية وتناسقية لما من شأنه خدمة المواطن واستتباب الأمن وخلق السكينة المطلوبة.

وشدد هادي على أهمية توحيد الجهود من أجل تحقيق النجاحات المطلوبة وإفشال كافة المخططات والتربصات والأجندة الدخيلة للخلايا الإرهابية ومن يغذيها ويقف خلفها. لافتا إلى أن تلك الخلايا ما هي إلا أدوات وأذرع تسعى لتحقيق أهداف مقيتة لمليشيات الحوثي وصالح الانقلابية مع تغير الوسيلة. وأشاد بالجهود التي يبذلها المحافظ ومدير الأمن وكافة الأجهزة الأمنية لمواجهة التحديات في ظل ظروف استثنائية يمر بها الوطن، وتوحيد الجهود لوأد المخططات العدوانية المختلفة.

من جهته، أكد رئيس الوزراء اليمني أحمد عبيد بن دغر، أن مليشيات ‏الحوثي وصالح الإنقلابية المدعومة من إيران أصبحت تشكل ‏خطرًا حقيقيًا على المنطقة والعالم.‏ وأشار لدى لقائه في عدن، سفير اليمن لدى ‏المملكة العربية السعودية شايع محسن الزنداني، إلى المصير المشترك الذي يجمع المملكة واليمن في ‏مواجهة المليشيات الانقلابية.‏ ونوه بعمق العلاقات الأخوية بين اليمن والمملكة، ومدى ‏ارتباط البلدين وقوة علاقتهما.‏

إلى ذلك، تستعد أجهزة الأمن في عدن لتشكيل غرفة تنسيق عليا من أجل تعزيز الجهود الرامية لتأمين المدينة والتصدي للخلايا الإرهابية. وأفاد قائد جهاز قوات الحزام الأمني العميد نبيل المشوشي، أن هناك تنسيقاً مشتركاً بين الأجهزة الأمنية من أجل تشكيل هذه الغرفة تحت مسؤولية نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية اللواء الركن حسين عرب. لافتاً إلى إن هناك تعاوناً بين كل الأجهزة والوحدات الأمنية والعسكرية وكذلك مع قوات التحالف العربي في تنفيذ المهام الأمنية خصوصا المتعلقة بمكافحة الإرهاب في المدن المحررة. وأكد أن قوات الحزام الأمني بدأت بالتمدد من عدن باتجاه محافظات لحج وأبين، وأجزاء من الضالع وتعمل من أجل تأمين المناطق المحررة بشكل متكامل.

وتفقد عرب أمس، عملية صرف رواتب القوات المسلحة والأمن في عدد من معسكرات المنطقة العسكرية الرابعة، ووجه اللجان الفرعية بضرورة مضاعفة الجهود والعمل على تسهيل إجراءات عملية الصرف.