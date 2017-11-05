محمد بن زايد: نقف مع السعودية بقوة وأمنها أمننا

الإمارات (وام)

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أن دولة الإمارات العربية المتحدة تقف بكل قوة وحسم مع المملكة العربية السعودية الشقيقة في مواجهة كل التحديات التي تستهدف أمنها وأمن المنطقة واستقرارها.

واستنكر سموه، بأشد العبارات، إطلاق المتمردين الحوثيين وحلفائهم صاروخاً باليستياً باتجاه شمال مدينة الرياض، والذي تمكنت قوات الدفاع الجوي السعودي من اعتراضه بنجاح، وتدميره دون أن يسفر عن أي إصابات.

وقال سموه إن أمن المملكة جزء لا يتجزأ من أمن دولة الإمارات العربية المتحدة، وإن يد الشر المستطير لن تنال من عزيمة أشقائنا في المملكة، مؤكداً أن حزم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، كفيل بإحباط كل أشكال العدوان والتآمر ضد المملكة والمنطقة ككل.

وأضاف سموه أن الاعتداء الآثم يثبت مجدداً صواب قرار الحزم الذي اتخذناه بقيادة المملكة، مؤكداً ثقته المطلقة بالنصر والقضاء المبرم على أي محاولة تسعى إلى تقويض أمننا واستقرارنا.

وأكد سموه أن دار الحرمين يحميها رب العالمين، وأن دولة الإمارات تقف قلباً وقالباً مع المملكة في العسر واليسر.

ووقال الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، في تغريدة على «تويتر»: «الإمارات تقف مع السعودية قلباً وقالباً، خطوتنا وتوجهنا واحد، نبذل الغالي والنفيس لحفظ منطقتنا، ونبقى السند والعضيد لتحالف الحق الذي تقوده الرياض».