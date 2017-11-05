كيركي: نجحنا باستراتيجية واقعية

أكد كيركي المدرب المساعد للعين، أن فريقه قدم مباراة رائعة للغاية، وأشار إلى أن المباراة بشكل عام كانت قوية وتليق بالديربي، مشدد على أن العين كان محظوظاً بعض الشيء، ولكن الحظ جاء لأن العين كان مجتهداً للغاية.

وأكد أن العين قدم مباراة رائعة، بل هي الأروع، وتحدى الظروف التي واجهته من خلال روح الزعيم التي أكدت شخصية الفريق.

وقال: «ساعدتنا طبيعة المباراة في تقديم مستوى رائع، وشدد على أن الكفة كانت متوازنة بين الفريقين، والحظوظ كانت واحدة، ولكن العين تفوق بالمجهود الرائع والرغبة في الفوز».

أضاف: «لقد لعب العين من دون مهاجم، وهو أثر كثيراً على الشكل العام، وأجبرنا على تغيير التكتيك والطريقة الخاصة باللعب، واعتمدنا على الهجمات المرتدة التي أثمرت عن هدف الفوز».

وشدد على أن الاستراتيجية اعتمدت على إغلاق مفاتيح لعب الوحدة، وغلق المساحات أمام لاعبي الوحدة جوجاك ومراد باتنا، وهو ما نجحنا فيه على أرض الواقع.