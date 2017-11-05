ريجيكامب: الكرات الطويلة أفقدتنا الفاعلية

أكد ربجيكامب المدير الفني للوحدة، أن المباراة كانت رائعة، وكان علينا تحقيق الفوز، لكننا لم نحسن استغلال الفرص التي أتيحت لنا أمام العين، واعترف بغياب التركيز الدفاعي في اللحظات المهمة .

ونفى مدرب «أصحاب السعادة» التقليل من فريقه بسبب خسارته أمام الكبار الوصل والعين، وأشار إلى أن الأمر يعني ضرورة العمل بشكل أفضل والتركيز بشكل أكثر خلال المباريات، فضلاً عن ضرورة استغلال الفرص في مثل هذه المباريات التي لا تعوض على الإطلاق.

وأكد أنه تحدث مع لاعبيه عن العين وإمكاناته في مباريات الديربي، حتى وإن كان يعاني بعض الغيابات، وعن استبدال محمد عبد الباسط بعد مشاركته، أكد أن الإصابة التي تعرض لها هي السبب الرئيسي للتغيير.

واعترف بوجود مشاكل في الكرات الطويلة التي أفقدت الفريق الكثير من فاعليته الهجومية. كما اعترف بأن الوحدة يعاني إضاعة الفرص السهلة، وقال: علينا علاجها مستقبلاً، وعلى الفريق الاستفادة والتعلم .