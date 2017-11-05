أكاديمية فاطمة بنت مبارك تطلق تطبيقاً مبتكراً لمؤتمر المرأة

أبوظبي (الاتحاد)
يحظى ضيوف المؤتمر الدولي لرياضة المرأة، الذي ينطلق غداً في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك»، بتجربة مميزة خلال إطلاق تطبيق خاص بالمؤتمر، FBMA UAE يحمل العديد من الميزات الغنية، حيث تم تطويره بغية تقديم تجربة أكثر سهولة ومتعة لضيوف المؤتمر.
ويأتي إطلاق التطبيق في إطار التزام أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية بالعمل الدائم على تطوير المؤتمر الذي يعتمد على إلهام الأجيال المقبلة من السيدات الرياضيات، عبر التركيز على المواضيع الرئيسية التي تلعب دوراً حيوياً في زيادة مشاركة المرأة في عالم الرياضة.
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وتضم القائمة الكاملة للمتحدثين الرئيسيين رياضية حاصلة على ثلاث ميداليات أولمبية؛ ورياضية حاصلة على 10 ميداليات في الأولمبياد الخاص؛ ومؤسسة جمعية ماراثون بيروت المعروفة عالمياً؛ ورئيسة قسم التسويق العالمي للرعاية في شركة فيزا، شريك الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA)، وأصغر سيدة عربية تتسلق جبل إيفرست؛ وحاملة الرقم القياسي الأكبر سناً في تاريخ سباقات الترايثلون الدولية؛ وبطلة العالم في الملاكمة التايلاندية 14 مرة.
شهد التسجيل لحضور المؤتمر اهتماماً واسعاً، إذ يستقطب كوكبة مرموقة من المتحدثين الرئيسيين وأعضاء حلقات النقاش، ويسعى المؤتمر إلى دفع عجلة الحوار العالمي حول الرياضة النسائية.