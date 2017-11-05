أكاديمية فاطمة بنت مبارك تطلق تطبيقاً مبتكراً لمؤتمر المرأة

أبوظبي (الاتحاد)

يحظى ضيوف المؤتمر الدولي لرياضة المرأة، الذي ينطلق غداً في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك»، بتجربة مميزة خلال إطلاق تطبيق خاص بالمؤتمر، FBMA UAE يحمل العديد من الميزات الغنية، حيث تم تطويره بغية تقديم تجربة أكثر سهولة ومتعة لضيوف المؤتمر.

ويأتي إطلاق التطبيق في إطار التزام أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية بالعمل الدائم على تطوير المؤتمر الذي يعتمد على إلهام الأجيال المقبلة من السيدات الرياضيات، عبر التركيز على المواضيع الرئيسية التي تلعب دوراً حيوياً في زيادة مشاركة المرأة في عالم الرياضة.

يمكن للمشاركين تحميل التطبيق مجاناً من الأجهزة الذكية، وتتضمن القائمة الكاملة لبرنامج المؤتمر ومواعيد الجلسات والمتحدثين والعروض التقديمية، فضلاً على إمكانية متابعة البث المباشر وأهم الأخبار ومعلومات عن المتحدثين، ويمكن كذلك التعرف على شركاء المؤتمر من الجهات الراعية والداعمة، كما يوفر التطبيق لضيوف المؤتمر فرصة للتعرف على المتحدثين الرئيسيين قبل حضور المؤتمر. ومن أهم المزايا التي يتيحها التطبيق عدم إهدار الورق، وسهولة الوصول للمعلومة، حيث يضم مركز المعرفة جميع المستندات والوثائق ذات الصلة بالمؤتمر، ما يسهل عملية إيجاد كل ما تريده والمساعدة في الحفاظ على البيئة في الوقت ذاته، كما يتيح التطبيق المشاركة في التصويت واستطلاعات الرأي، ويمكن للضيوف طرح الأسئلة لتظهر النتائج على المنصة وفي القاعة الرئيسية بشكل فوري. وقالت الدكتورة أمنيات الهاجري، عضو مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية: «من شأن هذه التقنية الجديدة أن تحدث تحولاً في تجربة ضيوف المؤتمر الدولي، نسعى لتطبيق شعار المؤتمر «الهام الأجيال»، لذلك فمن الطبيعي أن نواكب العصر، ونوفر لضيوفنا سبلاً جديدة تمتاز بالابتكار والحيوية للتواصل مع المتحدثين الرئيسيين والاطلاع على محتوى المؤتمر».

وتضم القائمة الكاملة للمتحدثين الرئيسيين رياضية حاصلة على ثلاث ميداليات أولمبية؛ ورياضية حاصلة على 10 ميداليات في الأولمبياد الخاص؛ ومؤسسة جمعية ماراثون بيروت المعروفة عالمياً؛ ورئيسة قسم التسويق العالمي للرعاية في شركة فيزا، شريك الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA)، وأصغر سيدة عربية تتسلق جبل إيفرست؛ وحاملة الرقم القياسي الأكبر سناً في تاريخ سباقات الترايثلون الدولية؛ وبطلة العالم في الملاكمة التايلاندية 14 مرة.

شهد التسجيل لحضور المؤتمر اهتماماً واسعاً، إذ يستقطب كوكبة مرموقة من المتحدثين الرئيسيين وأعضاء حلقات النقاش، ويسعى المؤتمر إلى دفع عجلة الحوار العالمي حول الرياضة النسائية.