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برعاية سيف بن زايد

افتتاح أنيق لـ «أولمبياد الشرطة» في أبوظبي
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تاريخ النشر: الأحد 05 نوفمبر 2017

أمين الدوبلي (أبوظبي)

برعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وتحت شعار «أرفع علمك»، افتتح الفريق سيف الشعفار، وكيل وزارة الداخلية، أمس، دورة الألعاب الدولية الثانية للشرطة «أبوظبي 2017»، بحضور الفريق أول «م» أحمد نواف الأحمد الصباح، رئيس الاتحاد الدولي للشرطة، ورؤساء وفود الدول المشاركة، وعدد من ضيوف الحفل، وعزفت الفرق الشرطية السلام الوطني للدولة، إيذاناً بانطلاق البطولة.

وشاهد الحضور العروض المبهرة البصرية في حفل الافتتاح التي تمثلت في تشكيلات عكست جانباً من الإنجازات التي حققتها الإمارات على الصعد كافة، إلى جانب الاستعراضات العسكرية من طلبة كلية الشرطة الذين أبهروا الحضور بتميز أدائهم، وقدمت بعض الفرق الاستعراضية عروضاً نالت إعجاب الحضور.

وبعد ذلك تقدمت الفرق المشاركة في طابور العرض أمام المنصة الرئيسة، حيث تواجد كبار الحضور، ومن ثم تم إلقاء قسم الدورة من قبل ممثل الإمارات. كما تخلل الحفل مسيرة تراثية وأهازيج تمجد قيادة الدولة، وفي الختام قام الفريق سيف الشعفار بالسلام على رؤساء الوفود والتقاط الصورة التذكارية.

حضر الافتتاح، معالي اللواء محمد خلفان الرميثي، القائد العام لشرطة أبوظبي، واللواء الركن خليفة حارب الخييلي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الجنسية والإقامة والمنافذ بالإنابة، واللواء سالم مبارك الشامسي، وكيل وزارة الداخلية المساعد للموارد والخدمات المساندة بالإنابة، واللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، مفتش عام وزارة الداخلية، واللواء مكتوم الشريفي، مدير عام شرطة أبوظبي، واللواء عبدالعزيز مكتوم الشريفي، مدير عام الأمن الوقائي في الوزارة، والعميد محمد حميد بن دلموج الظاهري، الأمين العام لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بالإنابة، رئيس اللجنة العليا المنظمة للدورة، وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين بالدولة، وعدد كبير من ضباط الشرطة والقوات المسلحة.

وألقى العميد وليد الشامسي، رئيس اللجنة المنظمة، مدير البطولة، كلمة الدولة المستضيفة، مرحباً بضيوف الإمارات من وفود مشاركة، ومسؤولي الاتحاد الدولي في بلدهم الثاني، وطن المحبة والتسامح، وأشار إلى أن الإمارات بفضل قيادة استثنائية رشيدة، ترتقي إلى مستوى المسؤوليات وتحقيق التطلعات والطموحات، في بلد التميّزُ فيه نمطُ حياة، بفضل توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وفي إطار رؤى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وبمتابعة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة. ... المزيد
     
 

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