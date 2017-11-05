افتتاح أنيق لـ «أولمبياد الشرطة» في أبوظبي

أمين الدوبلي (أبوظبي)

برعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وتحت شعار «أرفع علمك»، افتتح الفريق سيف الشعفار، وكيل وزارة الداخلية، أمس، دورة الألعاب الدولية الثانية للشرطة «أبوظبي 2017»، بحضور الفريق أول «م» أحمد نواف الأحمد الصباح، رئيس الاتحاد الدولي للشرطة، ورؤساء وفود الدول المشاركة، وعدد من ضيوف الحفل، وعزفت الفرق الشرطية السلام الوطني للدولة، إيذاناً بانطلاق البطولة.

وشاهد الحضور العروض المبهرة البصرية في حفل الافتتاح التي تمثلت في تشكيلات عكست جانباً من الإنجازات التي حققتها الإمارات على الصعد كافة، إلى جانب الاستعراضات العسكرية من طلبة كلية الشرطة الذين أبهروا الحضور بتميز أدائهم، وقدمت بعض الفرق الاستعراضية عروضاً نالت إعجاب الحضور.

وبعد ذلك تقدمت الفرق المشاركة في طابور العرض أمام المنصة الرئيسة، حيث تواجد كبار الحضور، ومن ثم تم إلقاء قسم الدورة من قبل ممثل الإمارات. كما تخلل الحفل مسيرة تراثية وأهازيج تمجد قيادة الدولة، وفي الختام قام الفريق سيف الشعفار بالسلام على رؤساء الوفود والتقاط الصورة التذكارية.

حضر الافتتاح، معالي اللواء محمد خلفان الرميثي، القائد العام لشرطة أبوظبي، واللواء الركن خليفة حارب الخييلي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الجنسية والإقامة والمنافذ بالإنابة، واللواء سالم مبارك الشامسي، وكيل وزارة الداخلية المساعد للموارد والخدمات المساندة بالإنابة، واللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، مفتش عام وزارة الداخلية، واللواء مكتوم الشريفي، مدير عام شرطة أبوظبي، واللواء عبدالعزيز مكتوم الشريفي، مدير عام الأمن الوقائي في الوزارة، والعميد محمد حميد بن دلموج الظاهري، الأمين العام لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بالإنابة، رئيس اللجنة العليا المنظمة للدورة، وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين بالدولة، وعدد كبير من ضباط الشرطة والقوات المسلحة.