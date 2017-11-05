«الوطني للإعلام»: الإعلان عن أعضاء «مجلس الشباب الإعلامي»

أبوظبي (وام)

أعلن المجلس الوطني للإعلام عن أن النتائج النهائية للفائزين في المقابلات الشخصية لـ153 مترشحاً تقدموا لعضوية «مجلس الشباب الإعلامي» سيتم الإعلان عنها لاحقاً، بناء على معايير محددة، ومنها على سبيل المثال تميز المرشح من الناحية الإعلامية وتمتعه برصيد وسجل حافل من الإنجازات على المستوى الإعلامي.

وتضم اللجنة الإعلامية التي تعنى باختيار 12 عضواً من بين المتقدمين لعضوية المجلس كلاً من جابر اللمكي القائم بأعمال المدير التنفيذي لقطاع الاتصال الإعلامي والاستراتيجي في المجلس الوطني للإعلام ونارت بوران مدير قناة سكاي نيوز عربية، ومحمد الحمادي المدير التنفيذي للتحرير والنشر، رئيس تحرير صحيفة الاتحاد، والدكتور أحمد مراد عميد كلية العلوم من جامعة الإمارات، ومينا العريبي رئيسة تحرير صحيفة the national، ومحمد الكعبي مساعد مدير مشاريع في مكتب وزيرة الدولة لشؤون الشباب.

وكان المجلس الوطني للإعلام قد أطلق «مجلس الشباب الإعلامي» ضمن حلقة شبابية لمناقشة مخرجات دراسة استطلاعية هي الأولى من نوعها أجراها المجلس بالتعاون مع مركز جامعة الإمارات للسياسة العامة والقيادة، حول «مصادر الشباب للحصول على المعلومات والأخبار»، بهدف معرفة واقع القطاع الإعلامي في الدولة، وسبل تطويره والنهوض به ليواكب المستجدات العالمية، وتعزيز مشاركة الشباب في هذا المجال الحيوي.

ويهدف «مجلس الشباب الإعلامي» لمعرفة آراء الشباب بشأن مختلف الموضوعات الإعلامية، وذلك لضمان مواكبة تطلعاتهم وآرائهم، إضافة إلى توظيف الكفاءات والخبرات والأفكار الإبداعية في سبيل إعداد وتصميم وتوجيه مشروعات ومبادرات المجلس الوطني للإعلام والقطاع الإعلامي بشكل عام، كما يهدف أيضاً إلى توجيه الشباب إلى الاستخدام الإيجابي والمسؤول لمختلف منصات التواصل، بما يخدم الأهداف والرؤى والمبادرات الوطنية.