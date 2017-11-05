«دير شبيجل»: مسؤولو الاتحاد الألماني رفضوا مقابلة ابن همام

فرانكفورت (ألمانيا) (د ب أ)

رفضت القيادة الجديدة بالاتحاد الألماني لكرة القدم مقابلة القطري محمد بن همام الرئيس السابق للاتحاد الآسيوي للعبة، والتي كان من الممكن أن تلقي بعض الضوء على قضية كأس العالم 2006، حسبما أفادت مجلة «دير شبيجل» الألمانية أمس السبت.

ومع التنويه إلى الشهادة التي أدلى بها راينر كوخ نائب رئيس الاتحاد الألماني أمام لجنة القيم بالاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» في أبريل 2016، ذكرت «دير شبيجل» أن كوخ أكد أن ابن همام أرسل خطاباً للاتحاد الألماني بأنه على استعداد لمقابلة مسؤولي الاتحاد في الدوحة للتحدث إليهم.

وأشار تقرير «دير شبيجل» إلى أن مسؤولي الاتحاد الألماني رفضوا الدعوة.

وأكد رينهارد جريندل الرئيس الجديد للاتحاد الألماني أن الاتحاد بذل أقصى ما لديه لتوضيح الأمور بشأن قضية مونديال 2006 في ألمانيا، ولكن لم يكن من الممكن الحصول على معلومات من ابن همام.