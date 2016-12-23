1520 دراجة نارية لمواصلات الإمارات تقدم خدماتها لمطاعم وشركات شحن

محمد الأمين (أبوظبي)

قال خالد يوسف آل علي، مدير مركز صف السيارات وتأجير الدراجات النارية، إن أسطول المؤسسة يضم 1,520 دراجة نارية، تقدم خدماتها لمجموعة كبيرة من المطاعم وشركات الشحن وغيرها من الجهات، حيث بلغ عدد متعاملي المؤسسة في قطاع تأجير الدراجات النارية 51 متعاملاً.

وقال: يتبع مركز صف السيارات وتأجير الدراجات النارية سائقان متخصصان ومؤهلان لقيادة الدراجات النارية يبلغ عددهم 225 سائقاً تم تدريبهم في مركز مواصلات الإمارات للتدريب، لتقديم الخدمات بكفاءة واحترافية، تحقق متطلبات العميل وتسهم في تحقيق السلامة على الطريق.

وأوضح آل علي أن المركز يقدم خدماته لمتعامليه وفق عقود مبرمة معهم تتضمن العديد من المميزات، من بينها توفير أنظمة التتبع الذكية «GPS « والتي توفر وقت السائق للوصول إلى الوجهة المستهدفة، إلى جانب توفير بطاقات الوقود وبطاقات سالك على الدراجة، وإجراء برامج الصيانة الدورية، وتوفير شبك الحماية للدراجة، وخوذة للسائقين، وتوفير السائق والدراجة البديلة خلال عمليات الصيانة أو خروج السائق في إجازة.

وأكد خالد آل علي، على التزام مواصلات الإمارات بتطبيق التشريعات التي ترتبط بعمليات النقل خلال تقديم خدماتها، مشيراً إلى التزامها كذلك بتوفير اشتراطات سلامة الأغذية ومواصفات صناديق التوصيل التي حددتها الجهات المختصة لمستأجري الدراجات وخاصة سلسة مطاعم الأغذية المتعاقد معها والتي تتوفر لديها تصاريح نقل الأغذية، وإلزامهم بتطبيق التشريعات والأنظمة المتبعة للحفاظ على صحة وسلامة الأطعمة خلال عمليات النقل.

وسجلت مواصلات الإمارات خطوات لافتة نحو تحقيق أهدافها الاستراتيجية، وتعمل على تطوير أنشطة وخدمات النقل المتعدد لشركائها ومتعامليها وفق أعلى مستويات الراحة والرفاهية التي تحقق سعادتهم.