«نيويورك تايمز»: مساعد بحملة ترامب اجتمع مع مسؤولين روس

واشنطن (رويترز)

قالت صحيفة نيويورك تايمز أمس الأول استناداً إلى شهادة أمام لجنة في الكونجرس الأميركي، إن مستشار السياسة الخارجية لحملة الانتخابات الرئاسية لدونالد ترامب اجتمع مع مسؤولين من الحكومة الروسية العام الماضي.

وذكرت الصحيفة أن المستشار كارتر بيدج أنكر في مقابلات عديدة مع وسائل الإعلام في الأشهر الأخيرة الاجتماع مع مسؤولين من الحكومة الروسية خلال زيارة لموسكو في يوليو 2016، وقال إن أغلب من التقى بهم من المثقفين.

ونسبت نيويورك تايمز لشخص مطلع قوله إن بيدج بعث رسالة بالبريد الإلكتروني لأحد مساعدي حملة ترامب يشرح فيها رؤيته بعد محادثات مع مسؤولين بالحكومة الروسية وآخرين.

وقالت الصحيفة، إن الرسالة تليت بصوت مرتفع خلال الشهادة التي جرت في جلسة مغلقة يوم الخميس في لجنة المخابرات بمجلس النواب التي تحقق في تدخل روسيا في انتخابات 2016 لصالح ترامب واحتمال التواطؤ بين حملة ترامب وروسيا.

وتقول روسيا، إنها لم تتدخل في الانتخابات وينفي ترامب أي تواطؤ. وقلل بيدج من أهمية الاجتماعات خلال مقابلة مع صحيفة نيويورك تايمز. وقال بيدج «قابلت بعض الأشخاص.. هذا كل شيء». وذكر أن أحد الأشخاص الذين قابلهم رفيع المستوى، لكنه لن يؤكد هوية الشخص.