135 مدرسة بأبوظبي تخفّض انبعاثات الكربون إلى 81,2 طن خلال عامين

هالة الخياط (أبوظبي)

نجحت 135 مدرسة مشاركة في مبادرة المدارس المستدامة في خفض متوسط انبعاثات الكربون من 87,5 طن إلى 81,2 طن، فيما نجحت أكثر من 82٪ منها بإعادة تدوير نفاياتها الورقية والبلاستيكية والمعدنية خلال العامين 2014 و2016

وقالت رشا المدفعي مدير قسم المدارس المستدامة بيئياً في هيئة أبوظبي للبيئة، إن الإقبال الكبير من قبل المدارس، سواء على مستوى أبوظبي والإمارات الأخرى للانضمام إلى المبادرة يؤكد نجاح المبادرة في تحقيق الأهداف المرجوة من خلال العمل على خفض استهلاك الطاقة والمياه وخفض إنتاج النفايات في المدارس، الأمر الذي يتماشى مع الأهداف البيئية للدولة في تحقيق التنمية المستدامة وخفض البصمة البيئية للأفراد.

وقالت المدفعي، إن المدارس المستدامة تمثل نموذجاً مبتكراً للتعليم من أجل التنمية المستدامة، وهي تنطلق من التجربة الراسخة لهيئة البيئة في أبوظبي في تخطيط وتنفيذ البرامج والأنشطة البيئية في المدارس، كما أنها تشكل تطوراً نوعياً هاماً في مبادرات التعليم البيئي بتركيزها على المعرفة المرتبطة بالتغيير الذي يعتمد على توجهات وأهداف ملموسة من واقع الحياة اليومية».

وأشارت المدفعي إلى أن المدارس المستدامة ومن خلال تطبيق تدقيق بيئي على إنتاجها للنفايات واستهلاكها للطاقة والمياه وتنفيذ برامج لتقليل الاستهلاك تمكنت 65% من المدارس المشاركة خلال العامين 2014 و2016 إعادة استخدام أو إعادة تدوير مياه الصرف الصحي البيضاء والرمادية، و59٪ منها قامت باستخدام معدات وتقنيات موفرة للطاقة.