مقتل 3 مسلحين أجانب في أفغانستان

كابول (وكالات)

ذكر الجيش الأفغاني أمس، أن سلاح الجو نفذ سلسلة من عمليات القصف على مخابئ الإرهابيين الأجانب بإقليم كونار. وتم تنفيذ عمليات القصف الجوي، بالقرب من منطقة ماروارا بإقليم كونار، مما أسفر عن مقتل 3 مسلحين أجانب على الأقل.

وذكر مسؤولون من فيلق «سلاب رقم 201» في شرق أفغانستان أن طائرات مقاتلة طراز (إيه29) تابعة لسلاح الجو الأفغاني قصفت مخابئ الإرهابيين ونتيجة لذلك تم تدمير مخبأ واحد ومدفع رشاش ثقيل كان بحوزة الإرهابيين. ولم تعلق الجماعات المتشددة المسلحة المناهضة للحكومة على التقرير حتى الآن.