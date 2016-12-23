العالم يتبنى نهج الإمارات في العلاقات الدولية والتنمية

حوار - إبراهيم سليم

أكدت عاطفة يحيى آغا رئيسة كوسوفو السابقة، أن الإمارات، قدمت إلى العالم نموذجاً للاحتواء وحل المشكلات بالحوار وتقريب وجهات النظر، ومواجهة التحديات وتحقيق البناء التنموي، مضيفة أن العالم يتجه الآن إلى تبني المنهج الإماراتي في العلاقات الدولية.

وقالت في حوار مع «الاتحاد»: «إن الإمارات تؤمن ببناء الإنسان والإنسانية»، مثمنة جهود الدولة في نشر السلام والتسامح بين الشعوب، وتقديم المساعدة إلى الدول والمناطق التي تحتاج الدعم من أجل البناء، كما توظف جهودها للجمع بين الشعوب.

وأفادت، بأن الإمارات أصبحت الدولة النموذج الذي يفترض أن يحتذى في كل المجالات، لافتة إلى أن الإمارات حققت الاستثمار الأمثل في المرأة، وأنه كلما كان الاستثمار بشكل أكبر في المرأة وبطريقة علمية انعكس ذلك على مستقبل المجتمع وأدى إلى ازدهاره، كما دعت إلى الحسم مع الدول الداعمة للإرهاب.

وتابعت آغا: «شعب كوسوفو لا ينسى ما قدمته الإمارات قبل وأثناء وبعد الحرب التي عانتها بلاده»، مشيدة بالدور الإماراتي الرائد في المجال الإنساني في شتى بقاع الأرض، مشيرة إلى أن كوسوفو شهدت على أرضها أعمالاً جليلة.