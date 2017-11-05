معصوم يشيد بدور التحالف الدولي في محاربة «داعش»

بغداد (وكالات)

أشاد الرئيس العراقي فؤاد معصوم أمس، بدور قوات التحالف الدولي والدول الصديقة في دعم بلاده في الحرب ضد تنظيم «داعش» الإرهابي، جاء ذلك في بيان تهنئة أصدره معصوم أمس بمناسبة تحرير قضاء القائم وجميع مناطق جنوب نهر الفرات حتى الحدود الدولية من سيطرة التنظيم المتطرف.

وقال معصوم إن هذا الانتصار عجل القضاء النهائي على إرهابيي «داعش» مشيداً ببطولة وتضحيات القوات العراقية بكافة تشكيلاتها وتحقيقها انتصارات حاسمة وسريعة، قصمت ظهر العصابات الإرهابية. وأكد عزم العراقيين على تكريس جهودهم وطاقاتهم في ما وصفها «بمعارك إعادة النازحين والبناء والإعمار والاستقرار والمصالحة المجتمعية وتعزيز الوحدة الوطنية والمكانة الإقليمية والدولية للعراق». وكانت القوات العراقية قد أعلنت أمس الأول، تحرير مركز قضاء القائم أقصى غرب الأنبار ضمن عملية عسكرية واسعة، تستهدف كذلك تحرير قضاء راوة آخر معاقل «داعش» في العراق.