منفذ عرعر يفتتح أمام الشاحنات بين السعودية والعراق خلال أيام

الرياض (وكالات)

أعلن السفير العراقي لدى السعودية رشدي العاني، أن منفذ جديدة عرعر، الذي يربط المملكة مع العراق، مفتوح رسمياً في الوقت الراهن، لكن هناك صيانة في الجانب العراقي ستكتمل خلال أيام قليلة، وستبدأ الشاحنات بالدخول إلى العراق عن طريقه، وستكون البداية بساحة جمركية للتبادل التجاري بين البلدين.

وأوضح العاني في تصريح لصحيفة «عكاظ» السعودية أمس، أنه يجري العمل على تحضير دخول السعوديين إلى العراق، بعد أن يصبح الطريق إلى بغداد سالكاً وآمناً، لافتاً إلى أن تلك الخطوة تواجه بعض الصعوبات على المستويين الفني والإداري. وتحدث السفير العراقي عن منفذ جميما من جهة مدينة رفحاء قائلاً: «المنفذ يحتاج لبناء من الجانبين، والقرار صدر بفتحه، والعمل مستمر لإنشاء المجمعين الحدوديين بين البلدين، وحين يتم الانتهاء ستباشر الدوائر المعنية عملها في المنفذين.

من جهة أخرى، أفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس» أن مصدراً مسؤولاً في الخارجية السعودية، هنأ العراق بتحرير قضاء القائم من قبضة تنظيم «داعش» الإرهابي.

وأضافت الوكالة أن المصدر نوه «بالانتصارات المتوالية التي حققها أبناء العراق الشقيق لدحر التنظيم المتطرف»، مجدداً التأكيد على مؤازرة المملكة ووقوفها إلى جانب العراق الشقيق في جهوده لمحاربة الإرهاب.