خطة من 7 نقاط أمام بغداد لبدء حوار مع «أربيل»

سرمد الطويل، باسل الخطيب، وكالات (عواصم)
كشف جبار ياور الأمين العام لوزارة شؤون البيشمركة، عضو الوفد الكردي للمفاوضات مع الجانب العسكري التابع للحكومة العراقية الاتحادية، إرسال مقترح مشترك يتألف من 7 نقاط، إلى بغداد بشأن إطلاق حوار بين بغداد وأربيل، بانتظار رد مسؤولي المركز، فيما استمرت الاجتماعات بين القادة العسكريين للجيش العراقي والبيشمركة بمقر قيادة العمليات في الموصل.
وأعرب وزير الخارجية الأميركي ريكس يتلرسون عن قلقه البالغ من التوترات القائمة بين أربيل وبغداد، داعياً إلى أن تتطور عملية وقف إطلاق النار والحوار الميداني الحالي، إلى حوار سياسي لحل القضايا الخلافية كافة بين الطرفين، مع تأكيد دعم بلاده للحقوق الدستورية لإقليم شمال العراق.
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ومع استمرار الاجتماعات بين القادة العسكريين من الطرفين، أكدت مصادر من داخل الاجتماع أن «اللقاءات لم تشهد انفراجاً لم يطرح شيئاً جديداً، إذ ما زالت الورقة العراقية في المفاوضات هي فرض السلطة الاتحادية على الحدود مع تركيا وسوريا، والسيطرة على معبر إبراهيم الخليل بالكامل دون مراقبين أو مشاركة من إقليم كردستان، مشيرة إلى أن أربيل تحاول عرض مبادرة جديدة تتمثل بتشكيل قوات مشتركة جديدة من البيشمركة والجيش العراقي تعرف باسم «قوة الحدود الشمالية والمعابر«.
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من جهة أخرى، قرر المجلس القيادي لحزب «الاتحاد الوطني الكردستاني»، حل مكتبه السياسي، وعقد المؤتمر العام الرابع بداية مارس المقبل، وذلك بعد اجتماع انعقد أمس بمشاركة أكثر من 40 عضواً، وتعرض الحزب الكردي لهزات كبيرة في غياب زعيمه التاريخي جلال طالباني، ما أثر على وحدته بل بات يواجه «مصيراً مجهولا». وفي أحدث ضربة، انفصال برهم صالح القيادي بارز فيه، منتصف سبتمبر الماضي، وتشكيل كتلة «التحالف الوطني للديمقراطية والعدالة»، لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة في الإقليم.