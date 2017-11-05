تونس: اعتقال 5 عناصر يشتبه في انتمائهم إلى تنظيم إرهابي

ساسي جبيل (تونس)

أعلنت وزارة الداخلية التونسية أن وحداتها الأمنية تمكنت من إلقاء القبض على أربعة أشخاص يشتبه في انتمائهم إلى تنظيم إرهابي.

وأكدت الوزارة في بيان لها أمس السبت أنه وفي إطار مواصلة العمل على كشف كل ما من شأنه أن يشكل تهديدا لأمن واستقرار تونس، تمكنت الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب والجرائم المنظمة والماسة بسلامة ترابها التابعة للإدارة العامة للمصالح المختصة للأمن الوطني، وتحت إشراف النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب من إلقاء القبض على شخص سبق له التواجد بإحدى الدول الأوروبية وارتبط بعلاقة بأحد العناصر الإرهابية التي نفذت عملية تخريبية هناك.

وأضاف ذات البيان أنه تم أيضا إلقاء القبض على أربعة أشخاص، أصيلي جهة بن قردان الحدودية مع ليبيا من أجل نشاطهم في مجال تسفير الأشخاص خلسة بمقابل مادي، مشيرا إلى أنه وبإحالتهم على القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، تم إصدار 3 بطاقات إيداع بالسجن في حق ثلاثة منهم فيما تم إبقاء العنصر الرابع بحالة سراح. وأوضحت الداخلية في بيان آخر، أن وحدات الحرس الوطني، وفي إطار التصدّي لظاهرة الهجرة السرّية، تمكنت من إحباط العديد من عمليات اجتياز الحدود البحرية بعدد من الجهات.وأشار البيان إلى أنّ الوحدات العائمة التابعة لمنطقة البحرية للحرس الوطني بجربة من محافظة مدني، ضبطت على مستوى سواحل «سيدي جمور» التابعة لها، مركبا بحريا على متنه 35 مجتازا تونسيا من بينهم صاحب المركب والربان كانوا بصدد اجتياز الحدود البحرية خلسة.

وأضاف البيان أنه تم حجز داخل المركب كمية من المحروقات وجهاز تحديد المواقع مبرزا أن المعنيين رفضوا الامتثال مما اجبر الأعوان على إطلاق 7 عيارات نارية في الهواء والسيطرة عليهم.