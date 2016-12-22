«الفكر العربي» تصدر «أوضــاع 2017: مَن يحكُم العالَم؟»

أبوظبي (الاتحاد)

عن سلسلة «حضارة واحدة»، أصدرت مؤسّسة الفكر العربي الترجمة العربيّة لكِتاب «أوضــاع العالَم 2017»، والذي حمل هذا العام عنوان «مَن يحكم العالَم؟». والكتاب الذي أشرف عليه الباحثان الفرنسيّان بـرتران بــادي ودومينيك فيـــدال، نقله إلى العربيّة نصير مروّة.

وتوزّعت بحوث الكِتاب في أقسامه الثلاثة لتدرس بعمق معالِم النّظام العالمي الجديد، وعدم الاكتفاء بمحاولة فَهم مَن يَحكُم العالَم؟ بل اتّجاهها كذلك إلى فَهم كيف يُحكَم هذا العالَم أيضاً. فقاربت البحوث والدراسات أشكال السيطرة والغلبة والتمييز، في تقاطعها وتداخلها مع بعضها بعضاً.