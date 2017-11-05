السعودية: تشكيل لجنة تحقيق برئاسة ولي العهد لمكافحة الفساد

الرياض (وكالات)

أصدر خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز، ملك المملكة العربية السعودية، الليلة الماضية، أوامر ملكية بتشكيل لجنة عليا برئاسة ولي العهد محمد بن سلمان، وعضوية رئيس هيئة الرقابة والتحقيق ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ورئيس ديوان المراقبة العامة، والنائب العام، ورئيس أمن الدولة. واشتملت الأوامر الملكية أيضاً، استثناءً من الأنظمة والتنظيمات والتعليمات والأوامر والقرارات، تقوم اللجنة بحصر المخالفات والجرائم والأشخاص والكيانات ذات العلاقة في قضايا الفساد العام، وبالتحقيق وإصدار أوامر القبض والمنع من السفر، واتخاذ ما يلزم مع المتورطين في قضايا الفساد العام.

وجاءت الأوامر، بأن «للجنة الاستعانة بمن تراه، ولها تشكيل فرق للتحري والتحقيق، وأنه عند إكمال اللجنة مهامها، ترفع لنا تقريراً مفصلاً عما توصلت إليه وما اتخذته بهذا الشأن». كما أصدر الملك سلمان أوامر ملكية بإعفاء الأمير متعب بن عبدالله من رئاسة الحرس الوطني، وتعيين الأمير خالد بن عبدالعزيز بن محمد بن عياف آل مقرن وزيراً للحرس الوطني.

كما تم إعفاء المهندس عادل بن محمد فقيه وزير الاقتصاد والتخطيط من منصبه. وتعيين محمد بن مزيد التويجري وزيراً للاقتصاد والتخطيط. كما أصدر خادم الحرمين أمراً ملكياً بإنهاء خدمة الفريق الركن عبدالله بن سلطان السلطان قائد القوات البحرية بإحالته إلى التقاعد. وترقية اللواء البحري الركن فهد بن عبدالله الغفيلي إلى رتبة فريق ركن، ويعين قائداً للقوات البحرية.