فرشاة «وضاح السيد» تروض وحشية الإنسان بالحب

رانيا حسن (دبي)

افتتح مؤخراً معرض «طقوس العشق» للفنان وضاح السيد، ويضم المعرض 26 عملاً فنياً في صالة لمياتوس غاليري للفنون التشكيلية، واستطاع الفنان أن يدخلنا لمحراب العشق من خلال 26 لوحة تمازجت فيها بعض اللوحات بالنحت، وشكلت أشعار جلال الدين الرومي ركناً أساسياً فيها، وسيطر اللون الأحمر على بعض اللوحات المفعمة بلغة العشق، فتمازجت الألوان التي عبرت عن حالة مزاجية خاصة عبر عنها الفنان من خلال مجموعة من الألوان اختلطت بمشاعره، وظهرت كل لوحة تحكي قصة عشق مختلفة يستحضرها اللون ببراعة شديدة.

وقال وضاح السيد: «أتحدث عن العشق والحب كمفهوم كوني وروحي، وأحتفي بهذه الحالة في هذا المعرض الذي يجمع بين التنوع والشعر والجمال، ويكمل يحمل معرض «طقوس في العشق»، رسالة موجهة إلى البشر بشكل عام، وهي ضرورة الحب وتذكرهم إنه هو المخلص الوحيد لتلك الحالة التي يعيشها العالم من حروب وخراب، وأمزج لوحاتي ببعض من أشعار جلال الدين الرومي». ويضيف: «إذا تذكر الإنسان الحب سيبتعد عن الخراب والدمار الذي يسببه، ويؤكد أن الإنسان في كينونته وحش مخيف، والحب هو القادر على ترويضه».

وحول الألوان يقول وضاح السيد: «مشاعري هي التي قادتني لاستحضار عائلة لونية بدرجتها، واستخدمت الأكريلك، واستعنت بأشعار جلال الدين الرومي لتجسيد الفكرة التي أود إرسالها».