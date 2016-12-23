«تنمية القادة» يشارك في «متعة القراءة» بالعين

العين(الاتحاد)

شاركت وزارة الداخلية، ممثلة بمركز تنمية القادة، في فعاليات «متعة القراءة» في مركزيّ (الجيمي مول وهيلي مول) بمدينة العين، وتضمنت مشاركة الوزارة في تنظيم ورشة «مركز تنمية القادة.. ملامح المستقبل»، وتوزيع كتاب «الشخصية والسلوك المهني» لمؤلفه المقدم الدكتور عمر إبراهيم آل علي، مدير المركز.

وتعرّف الزوّار، خلال الورشة إلى أهداف مركز تنمية القادة، ودوره في تدريب قادة المستقبل، والبرامج وكيفية تقييم القادة، فيما تم توزيع نسخ ورقية وإلكترونية للكتاب الذي يعدّ مرجعاً علمياً متكاملاً حول معايير الشخصية الإنسانية وتوافقها الإيجابي مع السلوك المهني لتحقيق التميز والإبداع القيادي في مجالات العمل. وجاءت مشاركة مركز تنمية القادة، استجابةً لدعوة وزارة الثقافة وتنمية المعرفة للمشاركة في الفعالية التي نظّمها المركز المجتمعي والثقافي بأبوظبي، بالتعاون مع مركز الإمارات للابتكار والتدريب، خلال الفترة من 18 و22 ديسمبر الجاري، ضمن مبادرة «نادي الإمارات للقراءة» الهادفة إلى ترسيخ الوعي الثقافي بالقراءة لمختلف أفراد المجتمع، كي تبقى دولة الإمارات دائماً، مجتمعاً ثرياً بالثقافة، يكون فيه إنتاج المعرفة ونشرها وتطبيقها أساساً مهماً في مسيرة التقدم والنماء. واعتبر المقدم الدكتور عمر إبراهيم آل علي، مدير مركز تنمية القادة في الأمانة العامة لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، مشاركة وزارة الداخلية، في الفعاليات المختلفة، امتداداً للدور المجتمعي في ظل اهتمام المؤسسات العاملة بالدولة بمفهوم المسؤولية المجتمعية، لافتاً إلى أن تفاعل مركز تنمية القادة في فعاليات «متعة القراءة»، يعدّ ترجمةً عملية لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، باعتبار العام 2016 عاماً للقراءة.

قصة «الحديقة الخضراء»

شاركت شركة أبوظبي لخدمات الصرف الصحي في فعالية «متعة القراءة»، بالتعاون مع كل من وزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع ووزارة الداخلية، في مراكز التسوق بمدينة العين. وأوضح عبد الله علي بن مصلح الأحبابي بأن الشركة ستستمر في المشاركة لدعم المبادرات الحكومية، والتي تهدف إلى رفع الوعي المعرفي على مستوى الإمارة. تخللت الفعالية العديد من الأنشطة التي تدعم مبادرة القراءة، ومنها: قراءة قصة الشركة (الحديقة الخضراء)، إضافة إلى منشورات الشركة التي تشرح عملها، ثم قام فريق التوعية بإعداد جلسة نقاشية عن أهمية القراءة في حياتهم وطريقة اختيار الكتب، التي تثري مفرداتهم اللغوية وتساهم في رفع نسبة ذكائهم ورفع مستواهم العلمي، واختتمت الفعالية بمسابقات تتضمن أسئلة حول ما تم تقديمه وتوزيع جوائز على الفائزين.