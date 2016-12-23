«من هنا مروا» يبحر في قصائد أبرز خمس شخصيات خليجية

أبوظبي (الاتحاد)

«إن الآباء هم الرعيل الأول الذي لولا جلدهم على خطوب الزمان وقساوة العيش لما كتب لجيلنا الوجود على هذه الأرض التي ننعم اليوم بخيراتها»، بهذه العبارة الموغلة في الحكمة لخص المغفور له بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، فكرة التاريخ، الذي يرسخ في كل زاوية أسساً من القيم والخير والتسامح.

«من هنا مروا» كتاب يستدعي مؤلفه الشاعر والإعلامي زبن بن عُمير، مشرف التحرير في مركز سلطان بن زايد، الوفاء الذي تم غرسه في نفوس جيل جديد من الشباب، من خلال قادة هم نتاج تجارب إنسانية رائدة تجاوزوا حدود جغرافياتهم نحو عالم مختلف ينحني أمام سيرهم عن قناعة يسبقها شغف وحب كبير لمعرفة ما تركوه لنا من حكم مغلفة في قصائد تروي تاريخاً ناصعاً من العطاء والمجد.

الكتاب المرجع الصادر عن مركز سلطان بن زايد للثقافة والإعلام، والذي تقوم بتوزيعه دار مدارك للنشر، يتضمن خمسة فصول، ويبحر على شراع مركب الشعر لخمس شخصيات خليجية سيظل يحفظ تاريخنا حضورهم بقوة، يتضمن في صفحاته قراءة انطباعية لبعض قصائد المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والأمير محمد بن سعود، والأمير خالد السديري، والأمير محمد السديري، والفارس راكان بن حثيلين.

يقول عن «مروا من هنا» مؤلفه زبن بن عُمير: «قدمت هذا العمل المتواضع من خلال رؤية خاصة رحلت بي ورحلت معها في سبر أغوار أشعار هؤلاء الأعلام، رأيت أنهم خاطبوا داخلي شيئاً فحاكيت شعرهم نثراً».