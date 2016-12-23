«إبداع فنانات من جنوب شرق آسيا» في متحف الشارقة

الشارقة (الاتحاد)
افتتح معالي محمد المر معرض «إبداع فنانات من جنوب شرق آسيا»، الذي ينظمه متحف الشارقة للخط،
بحضور منال عطايا مدير عام إدارة متاحف الشارقة، والخطاط بلعيد حميدي والفنانات المشاركات، وضم المعرض لوحات فريدة خطتها 12 فنانة موهوبة ينتمين لكل من سنغافورة وتايلاند وإندونيسيا، تتلمذن على يد فنان الخط المغربي الشهير بلعيد حميدي، الذي أجاز المئات من خارج العالم العربي أثناء إشرافه على دراسة وتدريس فن الخط بنظام الإجازات التقليدية في الأزهر الشريف.
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وتتخلل المعرض مجموعة من المحاضرات وورشات العمل حول فن الخط وتقنياته ومدى أهميته للتراث العربي، يقدمها ويقودها بلعيد حميدي، الذي يعد أحد أشهر خطاطي المصحف الشريف على مستوى العالم، كما حاز خلال مسيرته الفنية والمهنية العديد من الجوائز والتقديرات.
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وبدوره، قال بلعيد: «أنا فخور جداً بمشاهدة أعمال طالباتي السابقات تعرض أمام زوار متحف الشارقة للخط، والآن بفضل الجهود المشتركة للمتحف وبينالي الشارقة للخط، أصبحت الشارقة مركزًا عالمياً للتعرف على فنون الخط الإسلامي، والاطلاع على لوحاته الفنية الفريدة».