لا تغطّ هاتفك النقال أثناء شحنه

الاتحاد نت-مصطفى أوفى

لا ينتبه العديد من الناس للمكان الذي يضعون فيه هواتفهم النقالة أثناء شحنها رغم أن ذلك قد يكون خطيرا.

صحيفة "ميرور" البريطانية نشرت صورة تظهر خطورة وضع النقال تحت وسادة أو تغطيته أثناء شحنه.

ونقلت الصحيفة عن إدراة الدفاع المدني في العاصمة لندن أن وضع الهاتف تحت الوسادة قد يؤدي إلى حريق.

وقالت الإدارة إن الهواتف إذا غطيت أثناء شحنها تزداد سخونتها ما يهدد باندلاع حريق.

ونصحت إدارة إطفاء الحرائق بعدم وضع الهاتف تحت الوسادة أثناء النوم حتى دون شحنه بل وحتى عدم وضعه على السرير.

وطالبت بوضعه على الطاولة الجانبية احترازا من أي مفاجآت غير سارة.

كما دعت الإدارة إلى عدم ترك أجهزة الكمبيوتر المحمولة والإلكترونيات وهي في وضعية التشغيل إلى جانبك على السرير أثناء النوم لأنها قد تسخن أيضا وتؤدي إلى الحرائق.