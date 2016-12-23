«عش الإثارة» في «الإمارة الباسمة»

أسامة أحمد (الشارقة)

خطف أسبوع الشارقة للبطولات العالمية، تحت شعار «عش الإثارة»، والذي اختتمت فعالياته مساء الأول الأبصار في «الإمارة الباسمة» وتفاعل محبو وعشاق سباقات الدراجات المائية مع الحدث البحري المهم، الذي نظمته هيئة الإنماء التجاري والسياحية بالإمارة الباسمة.

أقيم الحدث على ضفاف بحيرة خالد، واشتمل على العديد من الفعاليات البحرية منها الجولة الختامية لبطولة العالم للزوارق الفورمولا 1 وجائزة الشارقة الكبرى 2016 في كل من الفورمولا 1 والدراجات المائية، واستقطب حضوراً جماهيرياً كبيراً تابعه بشغف من على أركان بحيرة خالد الأربعة، ما ألهب حماس المتسابقين في تقديم كل ما لديهم من إبداعات ومهارات بحرية، وكانوا محط أنظار متابعي الرياضيات البحرية الذي نقلت فعالياته العديد من القنوات العالمية المختلفة.