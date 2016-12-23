العين يحقق فوزه الأول في «سيدات غرب آسيا»

العين (الاتحاد)

نجح الفريق الأول لنادي العين في تحقيق الفوز الأول له في كلاسيكي سيدات أندية غرب آسيا للشطرنج على حساب فريق رديف العين برباعية نظيفة من خلال 4 انتصارات حققتها اللاعبات سلمى الظفاري ووافية درويش ووديمة الكلباني وموزة المعمري على زميلاتهن أمل فاضل الشامسي وعائشة ناصر الشامسي واليازية حميد وزينب درويش المعمري، وليرفع العين رصيده إلى 3 نقاط ويقترب من تحقيق الميدالية البرونزية الثالثة.

وأقيمت مساء أول أمس الجولة قبل الأخيرة من النسخة الثانية للبطولة التي ينظمها نادي العين للثقافة والشطرنج، بإشراف الاتحاد الأسيوي بفندق الهيلي روتانا ريحان بمشاركة 6 فرق هي «نادي سيدات الماسماك السعودي ونادي مازاندران الإيراني ونادي الاتصالات العراقي ونادي النهضة من سلطنة عمان وفريقان من نادي العين الإماراتي بصفته النادي المنظم للبطولة».

وشهدت الجولة فوز فريق مازاندران الإيراني على الاتصالات العراقي بنتيجة 3.5 نقطة مقابل نصف نقطة ليرفع مازاندران رصيده في الصدارة إلى 10 نقاط ويقترب بقوة من لقب الكلاسيكي، بينما توقف رصيد نادي الاتصالات العراقي عند 7 نقاط في المركز الثاني.

وأشاد المهندس طارق الطاهر رئيس الجهاز الفني لنادي العين مدير البطولة، بقوة المنافسات وأداء ونتائج لاعبات نادي العين وتعادلهن المستحق في الشطرنج الكلاسيكي مع نادي الاتصالات العراقي بطل مسابقة الشطرنج السريع وبطل العراق.

يتولى رئاسة حكام البطولة الحكم الدولي الإماراتي فيصل الحمادي ويعاونه طاقم تحكيم إماراتي يضم هند النعيمي وأحمد النعيمي والمزون سيف الحميري

تقام بطولة الكلاسيك بنظام الدوري من 6 جولات، وتحصل كل لاعبة على زمن تفكير 90 دقيقة للمباراة مع إضافة 30 ثانية لكل نقلة من بداية المباراة طبقاً لنظام فيشر لمسابقات الشطرنج الكلاسيكي.

تنطلق مساء غد منافسات بطولة آسيا الغربية الفردية للفئات العمرية من تحت 8 - 10-12 - 14 - 16 - 18 سنة، وتستمر منافساتها حتى 30 ديسمبر الجاري.