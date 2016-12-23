الاستعراض الرملي ومعرض الصور جديد «تل مرعب 2017»

أبوظبي (الاتحاد)

بدأ نادي الغربية الرياضي في استقبال وتسجيل طلبات المشاركة عبر موقعه الإلكتروني، وذلك في مختلف منافسات وتحديات مهرجان ليوا الرياضي «تل مرعب 2017»، والذي ينطلق من 29 ديسمبر الجاري ويستمر حتى 6 يناير المقبل برعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في المنطقة الغربية.

وكانت إدارة النادي قد افتتحت باب التسجيل عبر الموقع قبل يومين، حيث يتيح هذا الإجراء الفرصة أمام مختلف المشاركين لتقديم طلبات التسجيل وتعبئتها بشكل أسهل، وضمان حجز المشاركة بشكل رسمي قبل انطلاق أي من المنافسات المختلفة بأيام، بينما تستمر إجراءات التسجيل اليدوي طيلة أيام المهرجان، وفي المنافسات الخاصة بكل فئة.

وأكد حمدان المزروعي، مدير نادي الغربية، أن التوجه نحو التسجيل الإلكتروني قد أصبح أكثر فعالية في السنوات الماضية، لا سيما وأنه يعد أسهل بكثير عن التسجيل اليدوي، ويضمن لصاحبه فرصة حجز مقعد من خلال المنافسة المطلوبة من دون أن يحضر حتى يوم المنافسة، وقال: «قطعنا أشواطاً طويلة من خلال توفير خاصية التسجيل الإلكتروني، ونتطلع إلى اختصارات أكبر، وأيضاً نبحث عن كل ما هو جديد في سبيل توفير وقت المتسابقين، وتيسير السبل أمامهم من خلال المنافسة».

وعن منافسات المهرجان المرتقب، قال المزروعي: «أمامنا الآن أسبوع كامل قبل بدء المهرجان الرسمي، ولكن ما نشاهده فإن نسبة الزحف والتخييم قد وصلت إلى أكثر من خمسين بالمائة في منطقة تل مرعب، والمنطقة المحيطة به، ونسبة التخييم تزيد يوماً بعد يوم من خلال التوافد الكبير والمشاركة التي نحظى بها من خلال الموسم الحالي».

وشدد المزروعي أن الخدمات التي يقدمها النادي من خلال حضور الكثير من المطاعم الشهيرة وفروعها في المنطقة، إضافة إلى الخدمات الأخرى، والتي تقدم إلى جمهور التل ومرتاديه ما يحتاجونه عبر مدة إقامتهم في المخيم.

وبين المزروعي أن مخيم العائلات سيكون حاضراً كما كانت الحال في السنوات الماضية، وهي الفكرة التي كان لها نجاح كبير وتميز عبر تخصيص مخيم خاص بالعائلات فقط في منطقة التل، وقال: «نحرص على أن يكون للخصوصية حضور، ولذلك فإن مخيم العائلات سيقدم للأسر ما يحتاجونه من خلال وجوده بالقرب من منطقة الخدمات أيضاً».

وقال: «للمرة الأولى أدرجت اللجنة المنظمة خلال النسخة الحالية للمهرجان منافسات الاستعراض الرملي على التل، والتي نظمها النادي بشكل تجريبي في مهرجان اليوم الوطني لتثبت نجاحها وتفوقها من خلال الإقبال والمشاركة الكبيرة، كما يشهد المهرجان هذا الموسم أيضاً معرض الصور لتل مرعب، والذي يسرد تفاصيل وقصص النسخ الماضية من المهرجان طيلة السنين الماضية». قررت إدارة النادي إقامة فعاليات المهرجان، التي تشتمل على المنافسات التالية: سباق صعود تل مرعب، سباق دراجات تل مرعب، حلبة الاستعراض الحر، حلبة الموتور كروس، سباق الهجن، سباق الخيول، سباق الصقور، والمنافسة الجديدة الاستعراض الرملي، وتتضمن هذه السباقات فئات كافة تقام على مدار أيام المهرجان المرتقب.