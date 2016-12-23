ماكجينلي يقود النجوم في جولف «أبوظبي انفيتشينال»

أبوظبي (الاتحاد)

يقود أسطورة الجولف اللاعب بول ماكجينلي الفائز مع فريق أوروبا بثلاث بطولات لكأس رايدر وصنع المجد لفريقه عام 2014، كوكبة من النجوم المشاركين في بطولة أبوظبي انفيتشينال 2017 المقامة في ملعب ياس لينكس بجزيرة ياس يومي 28 و29 يناير المقبل.

وتقام البطولة، بإشراف مجلس أبوظبي الرياضي ضمن خططه لاستقطاب الفعاليات الرياضية العالمية وأبرز نجوم العالم في مختلف الرياضات، دعماً لرؤيته الطامحة لجعل أبوظبي عاصمة عالمية للرياضة، وذلك بالتعاون مع شركة بروفيشنال سبورتس جروب. ويتولى النجم الأيرلندي، قيادة فريق اللاعبين المحترفين الذي ينافس فريقاً من المشاهير على لقب البطولة هذا العام، إذ رسخت أبوظبي انفيتشينال موقعها كبطولة دولية ذات مستوى عالمي، حيث يجتمع كل من المحترفين وأبرز اللاعبين الهواة في الخليج، بجانب المشاهير من الرياضيين ورواد ورجال الأعمال لجمع التبرعات للأعمال الخيرية. ويشمل برنامج فعاليات نسخة 2017 يوما كاملا لبطولة الهواة (بنظام احتساب النقاط بحسب عدد الضربات على كل حفرة في اليوم الأول، ويليها في اليوم الثاني بطولة انفيتشينال الرئيسية والمتاحة بصفة عامة للجماهير.

كما تشهد فعاليات هذا العام منافسة فريق المحترفين، بقيادة ماكجينلي، لفريق من المشاهير، حيث سيجتمع كل لاعب محترف مع شخصية مشهورة بضيف من كبار الشخصيات وسيتنافس كل فريق بنظام اللعب بأربع كرات «كرة لكل لاعب»، كما سيتنافس كل فريق لجمع التبرعات لجمعية خيرية يختارها قائد الفريق، حيث سيلعب فريق ماكجينلي لجمع التبرعات لمؤسسة ماكجينلي، فيما سيتم الإعلان عن المؤسسة التي سيدعمها قائد فريق المشاهير في يناير المقبل.

من جهته، رحب عارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي بمشاركة بول ماكجينلي في البطولة، والذي يعد من نخبة الأسماء العالمية في الجولف، مبيناً أن تواجد نجوم كبار في مختلف الرياضات هنا في أبوظبي يترجم مساعينا الطامحة لتعزيز نجاحات أبوظبي بصدارته للمشهد الرياضي العالمي، والتي باتت منصة يلتقي من خلالها أبرز نجوم العالم في الفعاليات الرياضية العالمية التي تحتضنها العاصمة.