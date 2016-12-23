«الألمانية»: الوزراء يضعون روشتة الفوز بميدالية أولمبية

أبوظبي (د ب أ)

تواصلت ردود الأفعال على تحقيق «الاتحاد» أبطال «الصدمة والصدفة» الذي نشر في 21 صفحة على مدى خمس حلقات، حيث جاء التفاعل كبيراً في وكالات الأنباء، والمواقع والصحف الرياضية في العالم العربي ومواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن كشف عن الواقع المرير للمواهب العربية، وأزمة صناعة بطل أولمبي في ظل غياب الدعم والرعاية والاهتمام والإمكانيات وسوء حالة الملاعب والمنشآت الرياضية.

ونقلت الوكالة الألمانية (د ب أ) في تقرير مطول بثته أمس أهم التوصيات والاقتراحات والآراء لبعض وزراء الشباب والرياضة ورؤساء اللجان الأولمبية في الحلقة الأخيرة للتحقيق التي نشرت في عدد الأمس، وقالت الوكالة:

تواصلت مباحثات وزراء الرياضة والمسؤولين الرياضيين في الدول العربية بهدف الوصول إلى آليات محددة في سبيل صناعة البطل الأولمبي على المستوى العربي.

وأجمع صناع القرار الرياضي في الدول العربية على أن المسؤولية تقع على عاتق جميع الجهات، وأعلنوا أن الفترة المقبلة ستشهد نقلة جوهرية باعتماد أساليب حديثة من أجل تحقيق الحلم الأولمبي وفق معايير علمية محددة.