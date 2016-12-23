محمد حسن (دبي)

تتجه الأنظار إلى مضمار جبل علي في الثانية والربع من ظهر اليوم، لمتابعة حفل السباق الخامس للمضمار العائلي، والذي يحمل اسم «سباق جميرا»، وتبلغ جوائزه المالية نحو نصف المليون درهم، برعاية مجموعة من الشركات والمؤسسات الوطنية، ويبرز فيه الشوط الثالث والرئيس «تحضيري جبل علي مايل»، حيث يضم مجموعة قوية تتنافس لإكمال جاهزيتها لهذه البطولة التي تقام الشهر المقبل.

ويملك بطل المدربين دوج واتسون ورقتين رابحتين في الشوط الثالث تحضيري جبل علي مايل الذي خصص للخيول المهجنة تصنيف (85) وما فوق لمسافة 1600 متر (شروط)، الجواد «جست ابيني» أحد نجوم هذا المضمار الموسم الماضي، حيث صال وجال وحقق رباعية «سوبر هاتريك»، لكنه تأخر في مشاركته الأخيرة والوحيدة هذا الموسم بالمضمار ذاته، عودته لهذا السباق بقيادة فارس الإسطبل الأول بات دوبس ربما تكون مختلفة.

الورقة الثانية لواتسون هي «نثر» بقيادة دين اونيل فالجواد قدم مستوى طيباً في مشاركتيه في ميدان هذا الموسم، وحل فيهما وصيفاً وثالثاً، وكان قد حقق الفوز في آخر مشاركة له الموسم الماضي.

المدرب أحمد بن حرمش يدفع بالمهر القوي «شاربلو» بقيادة كولم اودينهو، والذي حقق فوزاً رائعاً هنا ثم كان وصيفاً قبل أن يحل ثالثاً في آخر مشاركاته في ميدان.