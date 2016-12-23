الأهلي يصطدم بالشباب..

رضا سليم (دبي)

تعود مباريات دوري أقوياء اليد سريعاً بالجولة الرابعة، والتي تبدأ اليوم بإقامة مباراتين: الأولى تجمع الأهلي والشباب في الخامسة مساءً على صالة مكتوم بن محمد بالنادي الأهلي، بينما تقام المباراة الثانية في التوقيت نفسه على صالة الوصل وتجمع صاحب الأرض مع الفريق الدولي «دي أي إتش سي»، وتُستكمل الجولة غداً بلقاءين: الأول يجمع الجزيرة والشعب على صالة فخر أبوظبي، والثاني يجمع النصر والعين على صالة راشد بن حمدان بنادي النصر.

ويغيب الشارقة عن هذه الجولة، ويتصدر الوصل القمة برصيد 9 نقاط، بعدما سجل العلامة الكاملة في 3 مباريات، وهو الفريق الوحيد الذي لم يخسر حتى الآن بينما بقية فرق الدوري خسرت مباراة وأكثر، ويليه في الوصافة فريق الشارقة برصيد 7 نقاط من خسارة واحدة، والفوز في مباراتين، ويغيب عن هذه الجولة، ويدخل الفريق الدولي في المركز الثاني مكرر، طبقاً لنظام مشاركته في البطولة، برصيد 7 نقاط، والشباب والجزيرة والشباب في المراكز الثالث والرابع والخامس برصيد 5 نقاط لكل فريق، بينما يأتي العين والشعب في المركزين السادس والسابع برصيد 3 نقاط ويتأخر الأهلي إلى المركز الأخير برصيد نقطتين من الخسارة في مباراتين.

وتأتي مواجهة الأهلي والشباب في وقت صعب على الفريقين، حيث خسر الأهلي أول مباراتين له في الدوري أمام الوصل والشارقة، بينما يبحث الجوارح عن العودة بعدما فاز في أول جولة على النصر وخسر بعد ذلك أمام الجزيرة والوصل، ويرى كل فريق أن الآخر هو طريق العودة، فلم تحدث منذ سنوات طويلة أن يخسر الأهلي في 3 مباريات متتالية في بداية الموسم، وهو ما يجعل الفريق يقاتل من أجل الفوز. ويعيش الفرسان عدة أزمات وراء تراجع المستوى ولم يقتصر الأمر على غيابات اللاعبين فقط بل امتد الأمر إلى غياب عيسى البناي نجم الفريق، في المباراة المقبلة أيضاً بعد سحب بطاقته في المباراة الأخيرة أمام الشارقة على أثر الاشتباك مع محمد عبدالله لاعب الشارقة، وكلاهما سيتعرض لعقوبة، وبالتالي لن يشارك اللاعب أمام الجوارح اليوم.

وفي الوقت الذي يواجه النادي أزمة طلب الاتحاد البحريني لكرة اليد استعارة الجزائري صالح شكريو مدرب الفريق، لقيادة الأحمر البحريني في مونديال فرنسا للرجال وتقدم الاتحاد البحريني بطلب رسمي إلى إدارة النادي الأهلي إلا أن القرار ما زال معلقاً، خصوصاً في ظل عدم وجود مدرب بديل خلال فترة المونديال من 11 إلى 29 يناير المقبل، ورغم أن الدوري متوقف فإن الفريق سيخوض بطولة كأس نائب رئيس الدولة، من 3 إلى 14 يناير ورغم أن الحلول كانت في أن يقود خالد أحمد المدرب المساعد، قيادة الفريق في البطولة لحين عودة المدرب فإن خالد سيقود المنتخب الأول خلال فترة الإعداد للمشاركة في بطولة محمد بن خالد الدولية لكرة اليد في نفس الفترة، نظراً إلى أن إجراءات انضمام التونسي نجيب بن ثاير، مدرب المنتخب الجديد، لم تنتهِ بعد.

وينتظر الاتحاد البحريني رد الأهلي على استعارة المدرب حتى الآن، لا سيما أنه لم يتعاقد مع مدرب جديد لقيادة المنتخب في المونديال بعد رحيل الروماني إيهاب عمر، بالإضافة إلى قناة الاتحاد البحريني بالمدرب الذي سبق له قيادة المنتخب قبل 3 سنوات وعلى دراية كاملة بمستوى اللاعبين والكرة البحرينية.

أما المواجهة الثانية التي تجمع بين الوصل والفريق الدولي، فهي مباراة النقطة الواحدة لفريق الوصل والتي سيحصل عليها سواء فاز أو خسر أو حقق التعادل ولكنها تجربة قوية للفريق خصوصاً أن المنافس يضم عدداً من اللاعبين الأجانب ويقودهم الفرنسي جوهان الذي سبق له اللعب لعدة أندية منها الوصل والجزيرة والأهلي، إلا أن الوصل سيظل متربعاً على القمة للأسبوع الرابع على التوالي، خصوصاً أن وصيفه الشارقة خارج الجولة بل إن الإمبراطور سيظل على القمة حتى الأسبوع المقبل في الجولة الخامسة وقبل توقف الدوري الذي يعود في فبراير المقبل.