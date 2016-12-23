رسالة من الأندية: أنقذوا «أم الألعاب» قبل أن تختفي!

فيصل النقبي (الفجيرة)

تمر ألعاب القوى في المنطقة الشرقية بمنعطف حاد وواقع مرير وسقف مغلق، وصعب في كل النواحي، لأسباب عدة تأتي في مقدمتها الظروف المادية، والميزانيات القليلة، وضعف الاهتمام الذي يغلف علاقات مجالس الإدارات مع الأجهزة الفنية واللاعبين لهذه اللعبة التي اقتصر نشاطها على ناديي دبا الحصن والخليج من أصل 6 أندية بعد أن كانت اللعبة تزين كل ملاعب المنطقة.

وصرخ المدربون بصوت عال: واقعنا صعب ونعمل في أجواء قاسية، وأكد عابد رزق مدرب نادي دبا الحصن أن اللعبة في النادي تحقق إنجازات كثيرة بإمكانيات ضئيلة للغاية لا ترتقي أبداً لمستوى الأندية الأخرى.

وأضاف: اللعبة تحتوي كل الفئات إلى أن وصل عدد اللاعبين إلى 48 وهو عدد يعتبر كبيراً مقارنة بشح الإمكانيات المادية وغياب الدعم المعنوي.

وقال: إدارة النادي تتعامل بطريقة جيدة مع اللعبة ولكن الاحتياجات تتعدى إمكانيات النادي المادية لأن به العديد من الألعاب وكلها تتطلب ميزانيات، وهذا الشيء هو ما يعرقل كل جهود النهوض باللعبة أكثر بالنادي.