«جو جيتسو الجزيرة» جاهز لكأس رئيس الدولة

أبوظبي (الاتحاد)

يواصل فريق الجزيرة للجو جيتسو استعدادهم بحماس ورغبة منقطعة النظير للمشاركة بالجولة الثانية من كأس رئيس الدولة للجيو جيتسو التي تنطلق غداً.

وواصل لاعبو الجزيرة تدريباتهم بشكل يومي على الصالة المخصصة لهم بمبنى الأرينا التابع لشركة الجزيرة للألعاب الرياضية، بحضور ومتابعة محبي وعشاق هذه الرياضة، الجدير بالذكر أن الجزيرة يمتلك 188 نقطة حصدها من الجولة الأولى وحل في المركز الثاني في الترتيب العام.

ويتطلع لاعبو وأبطال الجزيرة للصعود لمنصات التتويج كما هي العادة ورفع اسم «فخر أبوظبي» عالياً في كل المحافل ويمثل فريق الجزيرة للجو جيتسو 18 لاعباً و5 لاعبات في مختلف الأوزان والأحزمة.

ويشرف على تدريبات الفرق المدرب العالمي أديلسون (بيتا)، والذي يبذل قصارى جهده من أجل إكساب الأبطال كل المهارات والفنيات اللازمة لتتويجهم كأبطال لرياضة الجيو جيتسو، إلى جانب الدور الواضح والجلي لإدارة اللعبة والتي تبذل كل ما يلزم لتوفير كل احتياجات الفريق.

وأعرب محمد حسن السويدي رئيس مجلس إدارة الجزيرة للألعاب الأخرى عن فخره بمشاركة الجزيرة بالجولة الثانية للبطولة، خصوصاً أنه يحمل لقب أفضل نادي بالدولة لعام 2016 ووجه كلمات التحفيز والتشجيع للاعبين خلال متابعته المستمرة لتدريباتهم بالنادي.

وصرح أن بطولة كأس رئيس الدولة لها خصوصية لما تحمله من اسم غالٍ على قلوبنا وتزداد أهمية البطولة من خلال نظامها الجديد بوجود 3 جولات للبطولة يتم خلالها تجميع النقاط، كما وجه حمدان سعيد الزعابي عضو مجلس الإدارة مشرف الألعاب الفردية بالشركة كل كلمات الدعم من خلال متابعته الدائمة للفريق.