«جو جيتسو الجزيرة» جاهز لكأس رئيس الدولة

أبوظبي (الاتحاد)
يواصل فريق الجزيرة للجو جيتسو استعدادهم بحماس ورغبة منقطعة النظير للمشاركة بالجولة الثانية من كأس رئيس الدولة للجيو جيتسو التي تنطلق غداً.
وواصل لاعبو الجزيرة تدريباتهم بشكل يومي على الصالة المخصصة لهم بمبنى الأرينا التابع لشركة الجزيرة للألعاب الرياضية، بحضور ومتابعة محبي وعشاق هذه الرياضة، الجدير بالذكر أن الجزيرة يمتلك 188 نقطة حصدها من الجولة الأولى وحل في المركز الثاني في الترتيب العام.
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ويشرف على تدريبات الفرق المدرب العالمي أديلسون (بيتا)، والذي يبذل قصارى جهده من أجل إكساب الأبطال كل المهارات والفنيات اللازمة لتتويجهم كأبطال لرياضة الجيو جيتسو، إلى جانب الدور الواضح والجلي لإدارة اللعبة والتي تبذل كل ما يلزم لتوفير كل احتياجات الفريق.
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وصرح أن بطولة كأس رئيس الدولة لها خصوصية لما تحمله من اسم غالٍ على قلوبنا وتزداد أهمية البطولة من خلال نظامها الجديد بوجود 3 جولات للبطولة يتم خلالها تجميع النقاط، كما وجه حمدان سعيد الزعابي عضو مجلس الإدارة مشرف الألعاب الفردية بالشركة كل كلمات الدعم من خلال متابعته الدائمة للفريق.