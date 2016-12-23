كأس «دولية الإمارات للبولو» بين فريقي أبوظبي وبن دري

غنتوت (الاتحاد)

يسدل الستار مساء اليوم عن منافسات النسخة السادسة عشرة من بطولة «الإمارات المفتوحة للبولو الدولية» التي ينظمها نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو، برعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان رئيس النادي، وبدعم من مجلس أبوظبي الرياضي، على مدار أسبوعين بمشاركة 5 فرق هي بن دري وأبوظبي والذئاب والإمارات ومازيراتي.

وجهزت إدارة النادي لاحتفالية كبيرة في الختام، ومهرجان يتخلله مباراتان، الأولى تجمع فريق الإمارات بقيادة سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم وفريق مازيراتي، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، في الثانية والنصف ظهراً على أن تبدأ المباراة النهائية، والتي تجمع بين بن دري وأبوظبي في الخامسة مساء.

ويبدأ مهرجان الختام، باستقبال كبار الشخصيات في المنصة الرئيسة باستراحة مجموعة فنادق ومنتجعات جنة، على أن تبدأ العروض الترفيهية في قرية غنتوت التراثية، وبعدها تبدأ عروض القفز بالمظلات، ثم عروض فرقة الشرطة الموسيقية، ومنطقة ألعاب الأطفال وسوف يكون الدخول بالمجان للجمهور، ثم تتجه الأنظار إلى المباراة النهائية وبعدها يتم إقامة حفل الختام، والذي يتضمن توزيع الجوائز على الفرق الفائزة، خاصة الجائزة المالية وجائزة أفضل لاعب في البطولة وتختتم بالسحب على جوائز للجمهور على أن يكون مسك الختام بالألعاب النارية.

أما عن المباراة النهائية، وهي الأبرز في احتفالية الختام، بين فريق بن دري وفريق أبوظبي، فتجمع بين المتعة والإثارة، خاصة أن كلا الفريقين استحق الوصول للنهائي عن جدارة، نظراً لأنهما أكثر الفرق فوزاً في الدور الأولى، حيث فاز بن دري في المباريات الأربع محققاً العلامة الكاملة، فيما فاز أبوظبي في 3 مباريات ولم يخسر سوى في قمة الدور الأول أمام بن دري.