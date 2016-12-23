الجزيرة يستضيف العين «المتصدر» في القمة «الثانية»

أسامة أحمد (الشارقة)

تتجه أنظار عشاق الكرة الطائرة في السابعة من مساء اليوم صوب صالة الجزيرة لمتابعة القمة الثانية في دوري الدرجة الممتازة التي تجمع الجزيرة «المتحفز» والعين «المتصدر»، في افتتاح مباريات الجولة الثالثة، فيما يحل عجمان ضيفاً على بني ياس ويستضيف النصر حتا، وتُستكمل مباريات الجولة غداً بلقاء الأهلي مع الوصل.

وأكمل فريقا «فخر أبوظبي» و«الزعيم» كل استعداداتهما لجولة العاصمة التي تستحوذ على قدر كبير من الأهمية، حيث يسعى الجزيرة لتعزيز فوزه الأول على حتا وبالتالي إلحاق الهزيمة الأولى بالمتصدر العيناوي بعد أن رفع لاعبوه شعار التحدي من أجل تقديم موسم مختلف شكلاً ومضموناً عن الموسم الماضي بالعودة إلى منصات التتويج.

وعمل الجهاز الفني بالجزيرة بعد مشاركته في كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة على مراجعات وقراءات مستمرة في الفرقة حتى تكون معادلاته موزونة في الدوري، حيث كانت ضربة البداية جزراوية أمام فريق حتا، ويملك «فخر أبوظبي» 3 نقاط من مباراة.

وفي المقابل يسعى العين لتعزيز صدارته بعد فوزه على عجمان وبني ياس معتلياً القمة برصيد 6 نقاط بفارق عدد الأشواط عن الشباب «الوصيف».