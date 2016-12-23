«الدراجات» يحتفل باللقب السادس في الخُبر

الخبر (الاتحاد)

توج منتخبنا للدراجات بلقب طواف الخليج التاسع الذي اختتم أمس في مدينة الخبر السعودية وجاء فوز منتخبنا باللقب بعد تألقه وتفوقه اللافت وفوز يوسف محمد ميرزا بصدارة الترتيب الفردي والفرقي عن جدارة ما يؤكد استحقاقه للفوز باللقب للمرة السادسة على التوالي وتميزه وتفوقه وريادته للدراجة الخليجية والعربية.

ونال بدر محمد ميرزا قميص التميز الأصفر لبطل الطواف بالزمن بعد تصدره بجدارة الترتيب الفردي العام، وحقق ناصر سيف المعمري القميص الأخضر لبطل الطواف بالنقاط.

وأسفرت نتيجة المرحلة الخامسة والأخيرة التي أقيمت أمس لمسافة 80 كم عن فوز البحريني علي حسن جواد بالمركز الأول، وجاء القطري أحمد بسام البرديني في المركز الثاني واحتل السعودي خالد إبراهيم المركز الثالث، بعد أن حسم منتخبنا اللقب في الجولة قبل الأخيرة.

وحقق منتخبنا المركز الأول على المستوى الفرقي، ونال الميداليات الذهبية والكأس والجائزة المخصصة للبطل وجاء المنتخب البحريني في المركز الثاني ثم السعودي في المركز الثالث. وقام رؤساء الوفود الخليجية وشبر الوداعي الأمين العام للجنة التنظيمية بتتويج الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في المرحلة الخامسة وتكريم أصحاب قمصان التميز وهم البحريني سعد طلال السعدي بالقميص الأبيض لفئة الشباب ومواطنه علي حسن جواد بالقميص الأحمر المقاتل وناصر سيف المعمري بالقميص الأخضر بالنقاط وبدر محمد ميرزا بالقميص الأصفر الخاص بمتصدر الترتيب الفردي العام وتسليم كأس الطواف إلى يوسف محمد ميرزا قائد منتخبنا بطل النسخة التاسعة وسط فرحة غامرة من وفدنا بالإنجاز والاحتفال به. وأقام عبدالكريم الزرعوني المدير المالي رئيس اللجنة الفنية بالاتحاد والمشارك في الطواف ضمن اللجنة الفنية للجنة التنظيمية، حفل غداء في الخبر لوفدنا تقديراً وتثميناً لجهود اللاعبين والجهازين الفني والإداري وتهنئتهم باللقب السادس كما حضر الحفل حكام الطواف. وضمت بعثتنا الدراجين يوسف محمد ميرزا وبدر محمد ميرزا وأحمد يوسف المنصوري وماجد البلوشي وجابر حسين المنصوري وعلي الحساني ومحمد حسن المروي وناصر سيف المعمري وسيف معيوف الكعبي وإبراهيم آل علي والجهازين الإداري والفني ورئيس الوفد سالم عتيق الكتبي عضو مجلس الإدارة وعلي سعيد الوالي مدير المنتخبات والمدرب مهدي عزيز ومساعد المدرب شريف عبدالله والإداري معاذ المنصوري والفني جمال زرواطي. من جانبه، أعرب أسامة أحمد الشعفار رئيس الاتحاد عن سعادته بفوز منتخبنا بلقب الطواف للمرة السادسة على التوالي بعد تصدره للترتيب الفردي والفرقي العام وفوزه بقميصي التميز الأصفر والأخضر، مشيراً إلى أن ذلك هو نتاج الجهود التي بذلت وعزيمة وإصرار اللاعبين والعمل المخلص للجهازين الفني والإداري على تحقيق هذا الإنجاز المشرف.

وأشار الشعفار إلى أن منتخبنا أكد تفوقه، وما حققه في الطواف التاسع يعكس تميز خططنا وبرامجنا وأنها تسير بخطوات مدروسة والطموحات بلا حدود وآمالنا في التميز تفوق كثيراً ما حققناه في السنوات الأخيرة وهو الهدف الذي نسعى إليه وسنعمل بكل جهودنا لتحقيقه لتكون لنا علامة بارزة على المستويات كافة.

وقال: «الفوز بلقب طواف الخليج وظهور منتخبنا بالمستوى الرائع نعتبره بداية لمشوارنا القادم الحافل بالتحديات الذي نتمنى من خلاله تحقيق إنجازات جديدة لدراجات الإمارات». وقدم الشعفار التهنئة إلى اللاعبين والجهازين الفني والإداري شاكراً لهم جهودهم التي أثمرت عن تحقيق لقب طواف الخليج للعام السادس على التوالي ومتمنياً لهم دوام التوفيق والنجاح.

وأقام الاتحاد السعودي الحفل الختامي بحضور رؤساء الوفود وكبار الشخصيات وتم خلاله تكريم المشاركين في الطواف وتبادل الدروع بين الوفود الخليجية المشاركة ومن بينها وفدنا وحرص سالم عتيق الكعبي رئيس الوفد، يرافقه علي سعيد الوالي مستشار الاتحاد وعبدالكريم الزرعوني رئيس اللجنة الفنية، على تقديم الدروع التذكارية إلى رؤساء الوفود الخليجية وإلى الحكم العام العماني سعود الرواحي.