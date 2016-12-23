«معاني» للمحمود بطل المشترك «جير وقرموشة» جرناس

أبوظبي (الاتحاد)

تختتم اليوم منافسات النسخة الرابعة لمسابقات مهرجان الظفرة للصيد بالصقور بإقامة شوطي تلواج فرخ جير شاهين وجير تبع، وذلك بتنظيم نادي أبوظبي للصقارين في مدينة زايد بالمنطقة الغربية، بالتزامن مع فعاليات مهرجان الظفرة العاشر.

وأسفرت نتائج الشوط المشترك تلواح (جير وقرموشة) بفئة الجرناس عن فوز هزاع محمد المحمود بلقب الشوط بصقره «معاني» الذي تمكن من قطع مسافة 400 متر بزمن 17:436 ثانية، وجاء في المركز الثاني بطي أحمد بن الشيخ مجرن المري، وحل في المركز الثالث محمد خلفان بطي القبيسي، وحصل على المركز الرابع مروان أحمد بن مجرن، فيما جاءت في المركز الخامس مهرة خلفان بطي سالم القبيسي.

وفاز بلقب شوط التلواح قرموشة فرخ عبدالله خلفان بطي سالم القبيسي بصقره «جي 2» الذي نجح في تخطي مسافة السباق 400 متر بزمن 19:462 ثانية، وحل ثانياً أحمد صغير كنون الكتبي، وجاء ثالثاً بطي أحمد بن الشيخ مجرن المري، وحصل على المركز الرابع حميد محمد سعيد راشد الطاير، فيما جاء بالمركز الخامس سعيد مصبح محمد الشدي.

كما فاز بشوط التلواح جير فرخ جمعة سيف راشد المقعودي بصقره (AD4) الذي قطع مسافة 400 متر بزمن 19:739 ثانية، كما نجح أيضاً في حصد المركز الثاني، وحل في المركز الثالث محمد سعيد عبدالله المنصوري، وجاء في المركز الرابع أحمد علي راشد سعيد الظاهري، فيما حل في المركز الخامس والأخير مروان أحمد بن مجرن.

وعقب ختام الأشواط توج سعيد الهاملي، نائب رئيس لجنة المسابقات في نادي أبوظبي للصقارين، أبطال كل شوط بالدروع والجوائز المالية، حيث حصل بطل كل شوط على سيارة نيسان باترول، فيما حصل صاحب المركز الثاني على جائزة مالية 25 ألف درهم، ونال صاحب المركز الثالث 15 ألف درهم، فيما حصل صاحب المركز الرابع على 10 آلاف درهم، وحصد صاحب المركز الخامس 5 آلاف درهم.

الجدير بالذكر أن نادي أبوظبي للصقارين يشارك للعام الرابع على التوالي في فعاليات مهرجان الظفرة التراثي بمسابقات الصيد بالصقور، وذلك بتنظيم 6 أشواط بواقع اثنين للعامة مشترك (جير شاهين، جير تبع) بفئة جرناس و(شوط جير وقرموشة) جرناس، بجانب أربعة أشواط مقسمة بواقع شوطين في كل يوم بفئة فرخ تلواح جير وقرموشة وجير شاهين وجير تبع، حيث بلغت قيمة الجوائز 6 سيارات موزعة على أبطال الأشواط الستة وبجوائز مالية بلغت 330 ألف درهم، بواقع 55 ألف درهم لكل شوط من الأشواط المعتمدة.

من جهته أعرب سعيد الهاملي، نائب رئيس لجنة المسابقات في نادي أبوظبي للصقارين، عن ارتياحه للمشاركة المميزة والكبيرة التي سجلتها مسابقات النسخة الرابعة لمهرجان الظفرة للصيد بالصقور، الأمر الذي يؤكد على مكانة وأهمية المسابقات ودورها في تحقيق التقدم والارتقاء برياضة الصيد بالصقور التي تسجل حضوراً فعالاً في جميع مشاركاتها بالمهرجانات والمناسبات التراثية ضمن أجندة نادي أبوظبي للصقارين، واهتمامه الكبير بالمشاركة، وحرصه على تعزيز تواصل الأجيال بموروث الماضي، انطلاقاً من دوره الداعم لمسيرة الرياضات التراثية التي تسهم في تعزيز الهوية الوطنية والحفاظ على منجزات الماضي وإرثه العريق، بجانب سعيه الدائم لصونه وغرسه في وجدان أبناء المجتمع بالحاضر.

وأشاد الهاملي بحجم المشاركة الكبيرة من جانب الملاك والصقارين، ودورهم الفعال في المسابقات والأنشطة التي ينظمها النادي، منوهاً إلى أن هذه المشاركة تدل على التطور الذي قطعناه من أجل الوصول إلى الفئات كافة، وتشجيعهم للانخراط لممارسة رياضة الآباء والأجداد، مثمناً دور اللجنة المنظمة العليا لمهرجان الظفرة بدورته العاشرة التي قدمت كل أنواع الدعم لإنجاح مسيرة الحدث في مجتمع المنطقة الغربية.