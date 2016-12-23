«أبوظبي للسباقات» تكشف عن السيارة الجديدة «سيتروين سي 3 دبليو.آر.سي»

عبدالله القواسمة (أبوظبي)

كشفت أبوظبي للسباقات مع شريكها الصانع الفرنسي «سيتروين ريسينج»، الفائزة بلقب بطولة العالم للراليات ثماني مرات، عن سيارة فريق سيتروين توتال أبوظبي العالمي للراليات «سيتروين سي 3 دبليو.آر.سي» الجديدة كلياً، وذلك خلال حفل أقيم في أبراج الاتحاد بأبوظبي أمس الأول، حيث قام الشيخ خالد بن فيصل القاسمي، رئيس مجلس إدارة أبوظبي للسباقات، ومعالي خلدون خليفة المبارك، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب في شركة مبادلة، بإزاحة الستار عن السيارة الجديدة بحضور عدد من الإعلاميين المحليين والعالميين، الذين حرصوا على أن يكونوا من بين أوائل من يشهد الإطلاق العالمي لسيارة الفريق الجديدة قبل بداية موسم 2017 من بطولة العالم بشهر واحد، الذي ينطلق بجولة رالي مونتي كارلو الذي يقام من 20 إلى 22 يناير المقبل.

حضر الحفل أحمد محمد هلال الكعبي رئيس الشؤون الحكومية في حلبة مرسى ياس، وعارف العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، وفهد علي المدير التنفيذي لاتحاد الجو جيتسو، الأمين العام للاتحادين الآسيوي والدولي، وراشد حمد الظاهري نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة أغذية، وعبدالله خوري عضو مجلس إدارة مجلس أبوظبي الرياضي.

تبلغ مدة الاتفاقية 5 أعوام، وتهدف إلى المشاركة ضمن بطولة العالم على متن 4 سيارات تحمل اسم فريق سيتروين توتال أبوظبي العالمي.

وتوّجت خطوة إطلاق السيارة الجديدة الشراكة المتميزة بين أبوظبي للسباقات وسيتروين ريسينج للعام الخامس على التوالي، وظهرت سيتروين «سي 3 دبليو.آر.سي» على المنصة مزدانة بألوان هوية أبوظبي على جسم بتصميم قوي جداً ينم عن قدرات السيارة الجديدة، مقارنةً بالسنوات الماضية. وتمتاز السيارة الجديدة بتقنيات عالية بالمحرك الصغير في سعته الكبير في قدرته «سعة 1.6 ليتر بقوة 380 حصان»، وذلك بعد توسعة قطر الخانق في شاحن الهواء «التوربو» من 33 إلى 36 ملم، الأمر الذي رفع من قوة المحرك بنسبة 20 %، فيما بقي عزم دوران المحرك كما هو تقريباً بحدود الـ 400 نيوتن-متر، كما تم تطوير الدفع الرباعي بتقنية التوزيع المركزي للعزم على العجلات الأربع.