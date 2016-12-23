«نوكيا» تتقدم بشكوى ضد «آبل» في ألمانيا وأميركا

هلسنكي (أ ف ب)

أعلنت مجموعة «نوكيا» الفنلندية أنها قدمت شكوى ضد «آبل» في ألمانيا والولايات المتحدة، على خلفية انتهاك براءات خاصة بابتكارات مستخدمة في عدة أجهزة من تصميم المجموعة الأميركية.

وأكدت «نوكيا» التي كانت فيما مضى الأولى عالمياً في مجال الهواتف المحمولة، أن «آبل» قامت، بعد إبرامها اتفاق ترخيص مع «نوكيا تكنولوجيز» سنة 2011، «برفض عدة عروض متتالية من نوكيا لاستخدام ابتكارات أخرى مشمولة ببراءة بموجب رخص استخدام».

وقال إيلكا راهناستو المسؤول عن قسم البراءات في «نوكيا» في بيان، إنه «بعد عدة سنوات من المفاوضات في مسعى إلى التوصل إلى اتفاق يشمل استخدام هذه البراءات من قبل آبل، قررنا اتخاذ تدابير لحماية حقوقنا».

ويبلغ عدد البراءات المعنية 32، وهي على علاقة خصوصاً بتصميم الشاشات وواجهات الاستخدام والبرمجيات وترميز بيانات الفيديو والشرائح.

وتقدمت المجموعة الفنلندية بالشكوى أمام محاكم في دوسلدورف ومانهايم وميونيخ، فضلاً عن ولاية تكساس الأميركية.