«المركزي الأوروبي» يتوقع زيادة التضخم وانتعاش الاقتصاد العالمي

فرانكفورت، مدريد (رويترز، د ب أ)
قال البنك المركزي الأوروبي في نشرة اقتصادية أمس إن التضخم في منطقة اليورو سيتجاوز 1% مع حلول العام الجديد ليصل إلى مستوى لم يسجله منذ نهاية عام 2013 في الوقت الذي ستتسارع فيه وتيرة النمو العالمي. وقال البنك «التوقعات متوسطة الأجل للأنشطة العالمية ما تزال تشير إلى نمو قوي وإن كان بوتيرة أقل من الفترة السابقة للأزمة المالية العالمية.
وبشكل إجمالي يبدو النمو متماسكا في الاقتصادات المتقدمة ومتراجعا بشدة في اقتصادات الأسواق الناشئة». غير أن المركزي الأوروبي قال في توقعات تتماشى بدرجة كبيرة مع بيان سياسته النقدية يوم الثامن من ديسمبر إن الأثر العكسي لانخفاض أسعار المواد الخام على مصدري السلع الأولية يلقي بظلاله على توقعات النمو العالمي إلى جانب عودة التوازن لاقتصاد الصين والضبابية المخيمة على السياسة النقدية في الولايات المتحدة.
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كانت القضية التي نظرتها المحكمة الأوروبية تتعلق باستخدام ما يعرف باسم «شرط الكلمة» الذي يفرض على المقترضين استمرار دفع الفائدة بمعدل معين حتى إذا تراجعت أسعار الفائدة السائدة بشدة.
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وهذا الحكم يعني أن البنوك الإسبانية التي ردت بالفعل 2,5 مليار يورو (2,6 مليار دولار) للعملاء المتضررين قد تحتاج إلى رد ما يصل إلى 4 مليارات يورو أخرى.
كانت محكمة إسبانية قد اعتبرت «شرط الكلمة» في عقود القروض غير قانونية عام 2013، في الوقت نفسه فإن المحكمة الأوروبية خطت خطوة أبعد، وقالت: «إنه يجب تعويض العملاء حتى إذا كانت عمليات الإقراض قد تمت قبل صدور حكم المحكمة الإسبانية».
وبحسب وسائل الإعلام المحلية الإسبانية، فإن الحكم لم يكن متوقعاً، مما أثار قلق المستثمرين بشأن أسهم البنوك الأسبانية، حيث تراجع سهم «بانكو بوبولار» بنسبة 5,8%. وأضافت التقارير الإعلامية أنه على البنوك إيجاد تمويل إضافي قدره 344 مليون يورو بسبب الحكم القضائي.