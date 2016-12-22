7.6 % زيادة في متوسط أسعار الحديد بأبوظبي



تاريخ النشر: الجمعة 23 ديسمبر 2016 أبوظبي (الاتحاد) كشف تقرير مركز الإحصاء – أبوظبي عن ارتفاع بعض مجموعات مواد البناء، ومن أهمها متوسط أسعار مجموعة «الحديد» 7.6%، ومجموعة العمالة 4.5%، و«الديزل» 8.5%، خلال نوفمبر 2016 مقارنة بأكتوبر 2016. بينما انخفضت متوسطات أسعار مجموعة «أنابيب (‏UPVC)» ‬1.2%، ‬و«‬الخشب» ‬1%. وارتفع خلال نوفمبر 2016 متوسط أسعار «الطابوق» 13.8%، و«الحديد» 13.7%، و«الزجاج» 9.2%‏‭ ،‬ مقارنة ‬بنوفمبر ‬2015. انخفضت متوسطات أسعار مجموعة «العمالة» 18.3%، و«الأصباغ» و«الخشب» بنسب 16.0% و10.6% على التوالي، خلال شهر نوفمبر 2016، مقارنة بنوفمبر 2015.