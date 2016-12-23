خلال أسبوع 3,7 مليار درهم تداولات العقارات في دبي



تاريخ النشر: الجمعة 23 ديسمبر 2016 دبي (الاتحاد) حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي نحو 3.7 مليار درهم خلال الأسبوع. وشهدت الدائرة تسجيل 1069 مبايعة بقيمة 1.9 مليار درهم، منها 720 مبايعة للأراضي بقيمة 1.4 مليار درهم و349 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 500 مليون درهم. وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 194 مليون درهم في منطقة جبل علي الأولى تليها مبايعة بقيمة 70 مليون درهم في منطقة مجمع دبي للاستثمار الأول تليها مبايعة بقيمة 26 مليون درهم في منطقة البرشاء جنوب الثالثة. وتصدرت منطقة اليفرة 3 المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 190 مبايعة بقيمة 210 ملايين درهم وتلتها منطقة اليفرة 2 بتسجيلها 34 مبايعة بقيمة 39 مليون درهم وثالثة في سيح شعيب 1 بتسجيلها 24 مبايعة بقيمة 39 مليون درهم. أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 12 مليون درهم بمنطقة الوصل كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 9 ملايين درهم في منطقة المركاض وأخيرا مبايعة بقيمة 9 ملايين درهم في منطقة مرسى دبي. وصدرت منطقة مرسى دبي المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 58 مبايعة بقيمة 110 ملايين درهم وتلتها منطقة جبل علي الأولى بتسجيلها 29 مبايعة بقيمة 10 ملايين درهم وثالثة في الخليج التجاري بتسجيلها 27 مبايعة بقيمة 46 مليون درهم. وسجلت الرهونات قيمة قدرها 1.8 مليار درهم منها 65 رهنا لأراض بقيمة 1.6 مليار درهم و173 رهنا لفلل وشققا بقيمة 200 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة جزر العالم بقيمة 742 مليون درهم وأخرى في منطقة نخلة جبل علي بقيمة 252 مليون درهم.