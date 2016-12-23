  • الجمعة 24 ربيع الأول 1438هـ - 23 ديسمبر 2016م

أكسفورد بزنس جروب:

أبوظبي قادرة على استيعاب التقلبات الاقتصادية
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تاريخ النشر: الجمعة 23 ديسمبر 2016

حسونة الطيب (أبوظبي)

أكدت مجموعة أكسفورد بزنس جروب، في تقرير، أن إمارة أبوظبي في وضع مالي سليم وقادرة على استيعاب التقلبات الاقتصادية على المدى الطويل.

وبحسب تقرير مراجعة أبوظبي 2016، فإن أبوظبي تمكنت من تجاوز العقبات الاقتصادية وتحقيق أداء يتفوق على العديد من نظرائها، في ذات الوقت الذي تواجه فيه انخفاض دخل الهيدروكربون للسنة الثانية على التوالي، مدفوعة بجهود التنوع المتواصلة، والخطة الخمسية 2016 – 2020، التي تم إطلاقها مؤخراً، بجانب عمليات الهيكلة الواسعة التي طالت عددا من الهيئات الحكومية.

وشدد على أن الوضع المالي السليم، أسهم في وضع أبوظبي على المسار الذي يساعدها على احتواء تقلبات طال أمدها في دورة السلع، فيما تستمر الحكومة في ضبط وتيرة الإنفاق والاستفادة من الأصول الأجنبية لسد عجز الميزانية في المدى القريب.

مؤشرات الثقة

ونوه بتوقعات صندوق النقد الدولي في أكتوبر الماضي، التي رجحت تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي لأبوظبي بنحو 1,5% خلال هذه السنة، من واقع 4,3% في العام الماضي، فيما تظهر بعض المؤشرات مثل ثقة المستهلك ونمو القطاعات غير النفطية، مرونة نهاية العام، يظل اقتصاد الإمارة متأثراً بأسعار السلع والإنفاق الحكومي ذي الصلة. ... المزيد
     
 

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