«هيرميس» تتوقع عائدات قوية للبورصة المصرية في 2017

القاهرة (رويترز)

قال أحمد شمس الدين رئيس قطاع البحوث في المجموعة المالية هيرميس أحد أكبر بنوك الاستثمار في المنطقة العربية إن مجموعته تتوقع عائدات «قوية جدا» للمستثمرين في بورصة مصر خلال 2017.

وقفز المؤشر المصري الرئيسي أكثر من 76% منذ بداية العام وحتى نهاية جلسة الأربعاء بدعم قوي من خطوة البنك المركزي عندما تخلى عن ربط الجنيه بالدولار الأميركي في الثالث من نوفمبر.

وأضاف شمس الدين في مقابلة مع رويترز بمكتبه على أطراف القاهرة «لم نر شراء للأجانب في بورصة مصر بهذه القوة مثلما حدث بعد التعويم وحتى الآن. كل الشواهد تؤكد أن البورصة خلال 2017 ستحقق عائدات قوية جدا وستواصل ما حققته هذا العام من ارتفاعات ومستويات جديدة.. لدينا برنامج إصلاح اقتصادي واضح وهذا سيكون جاذبا لأنظار المستثمرين الأجانب لنا عن باقي الأسواق الناشئة.. بعد التعويم، المستثمر الأجنبي لن يحقق أرباحا فقط على الاستثمار في البورصة بل أيضا سيحقق أرباحاً على العملة».

وأظهرت بيانات حصلت عليها رويترز من البورصة المصرية أن صافي معاملات الأجانب غير العرب مالت للشراء بنحو 5.046 مليار جنيه (264.2 مليون دولار) منذ الثالث من نوفمبر وحتى نهاية جلسة أمس 21 ديسمبر مقابل نحو 545 مليون جنيه صافي شراء في أول عشرة أشهر من العام.