أبوظبي (الاتحاد)

وقعت الاتحاد للطيران، وطيران الجبل الأسود، الناقل الوطني لجمهورية الجبل الأسود، اتفاقية شراكة بالرمز تتيح للمسافرين خدمات ربط معززة عند السفر بين جنوب شرق أوروبا ومنطقة الشرق الأوسط.

وسوف تشهد الاتفاقية وضع الاتحاد للطيران رمزها EY على الرحلات التي تشغلها طيران الجبل الأسود بين بلغراد ووجهتين في جمهورية الجبل الأسود، هما العاصمة بودجوريتسا والمدينة الجذابة تيفات الواقعة على ساحل البحر الأدرياتيكي، بحسب بيان أمس.

وفي المقابل، ستقوم طيران الجبل الأسود، بتعزيز وصولها إلى شبكة الاتحاد للطيران من خلال وضع رمزها «YM» على الرحلات اليومية التي تشغلها الشركة بين بلجراد وأبوظبي.

وسوف تتيح الاتفاقية لمسافري طيران الجبل الأسود راحة ومرونة أكثر عند السفر إلى دولة الإمارات العربية المتحدة وما بعدها عبر العاصمة الصربية، كما تسهم في زيادة تدفق مسافري الأعمال والترفيه إلى جمهورية الجبل الأسود.

وقال جريجوري كالدال، نائب أول للرئيس لشؤون الشبكة في الاتحاد للطيران: «يسرنا أن نوقع اتفاقية الشراكة بالرمز مع طيران الجبل الأسود، وستكون ذات فائدة كبيرة للشركتين والضيوف على السواء. حيث سيصبح الآن بإمكان المسافرين من جمهورية الجبل الأسود الوصول إلى مركز عملياتنا التشغيلية في أبوظبي، مع ربط مريح لمرة واحدة في بلجراد، ومنها يمكنهم الوصول إلى وجهات رئيسية في شبكتنا العالمية بسهولة أكبر. وفي المقابل، سوف تقوم الاتحاد للطيران بتوسيع خدمات السفر إلى جمهورية الجبل الأسود، التي تعتبر وجهة متزايدة الشعبية في سفر الأعمال والترفيه».

ومن جهته، قال داليبوركا بيفوفيتش، رئيس مجلس إدارة طيران الجبل الأسود: «من الواضح بالنسبة لنا في طيران الجبل الأسود أن هذا النوع من التعاون مع الاتحاد للطيران، التي تحظى بريادة عالمية في صناعة الطيران، يُعتبر مهما للغاية سواء بالنسبة لشركة الطيران أو لبلدنا. وسوف تقوي اتفاقية الشراكة بالرمز تلك عمليات الربط مع شبكة الاتحاد للطيران، وبالتالي ستعزز الصورة العالمية لطيران الجبل الأسود. ونتيجة لذلك، سيتمكن المسافرون على امتداد العالم من الوصول إلى جمهورية الجبل الأسود بسهولة وراحة أكبر، الأمر الذي يسهم في تعزيز حجم السياحة القادمة، التي تمثل عنصراً مهماً في الاقتصاد المحلي».

يمكن البدء بحجز الرحلات المشمولة في اتفاقية الشراكة بالرمز عبر وكلاء السفر أو الإنترنت عبر موقع الاتحاد للطيران etihad.com أو موقع طيران الجبل الأسود ontenegroairlines.com أو من خلال الاتصال على مراكز الاتصال الخاصة بالشركتين. ويمكن للضيوف السفر على رحلات الشراكة بالرمز اعتباراً من 9 يناير 2017.