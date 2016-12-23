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بمشاركة 80 شركة

مهرجــان التوظيف في القطــاع المالي يستقطب 800 إماراتي
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تاريخ النشر: الجمعة 23 ديسمبر 2016

دبي (الاتحاد)

شهد معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية، الذي استضاف مهرجان التوظيف في القطاع المالي، زيارة ما يقدر بنحو 800 مواطن إماراتي من المهتمين بالفرص المهنية التي توفرها شركات القطاع المالي في دولة الإمارات. كما شهد المهرجان تسجيل جميع مواطني الدولة الذين حضروا المهرجان في قاعدة البيانات التابعة لوزارة الموارد البشرية والتوطين.

وشارك في تنظيم مهرجان التوظيف كل من وزارة الموارد البشرية والتوطين، وفريق المسرعات الحكومية، ومعهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية، حيث استقطب 80 شركة مالية بما في ذلك المصارف وشركات التأمين وشركات التحويلات المالية، ما أثمر عن أحد أكبر فعاليات التوظيف جذباً للمواطنين الإماراتيين.

ووفر المهرجان المئات من عروض التوظيف، ما يجسد الالتزام العميق لكل من المسرعات الحكومية والوزارة والمعهد بتوظيف 1000 مواطن إماراتي في القطاع المالي والمصرفي خلال 75 يوماً.

ويعتبر تحدي التوطين أحد التحديات التي أعلنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في العشرين من نوفمبر الماضي، وذلك خلال إطلاق سموه لبرنامج المسرعات الحكومية، وهي جهد تعاوني بين القطاع العام والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية، والتي تعتبر الأولى من نوعها على مستوى العالم.

وقال جمال الجسمي، مدير عام معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية: «باعتباره أحد أهم عناصر التعاون في هذا الإطار، يسر معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية استضافة هذا الحدث المهم في حرم المعهد بدبي باعتباره شريكاً استراتيجياً. إن القطاع المالي في الدولة يحتل المرتبة الثانية من حيث قدرته على استيعاب الوظائف المواطنة ومن حيث معدلات نموه. كما سيواصل معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية بناء الشراكات مع المؤسسات المالية في القطاعين العام والخاص لضمان توفير الكوادر البشرية المؤهلة والقادرة على قيادة النمو في هذا القطاع». ... المزيد
     
 

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